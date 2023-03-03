В Тверской области усилили меры безопасности
Меры безопасности решено усилить в Тверской области после произошедшего в Брянской области накануне, 2 марта, куда проникла группа украинских диверсантов. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя в эфире телеканала «Россия 24».
«В Тверской области было оперативно проведено совещание, даны указания по усилению мер безопасности, особенно на социальных объектах», – сказал он (цит. по «Интерфакс»).
Аналогичные меры были приняты вчера в Курской и Тульской областях. «С учетом ситуации в приграничных регионах [губернатор Тульской области] Алексей Дюмин поручил усилить меры безопасности в области, а также при необходимости в кратчайшие сроки развернуть дополнительные силы и средства для охраны правопорядка и жизненно важных объектов. Губернатор также дал поручение расширить меры поддержки для членов добровольных народных дружин», – сказано в сообщении правительства Тульской области.
2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении группы украинских диверсантов на территорию региона. По его словам, они открыли огонь по машине. В результате произошедшего погибли два человека, еще один ребенок пострадал. Позже ФСБ сообщила, что группа украинских диверсантов была «выдавлена» на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Глава государства подчеркнул, что огонь был открыт по машине с детьми, диверсанты это видели и все равно начали стрелять.