В ДНР и ЛНР вынесли приговоры троим украинским военным
Верховные суды Донецкой и Луганской народных республик вынесли приговоры троим военнослужащим армии Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.
Приговоры были вынесены в отношении командира батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) Виктора Похозея, а тажке Максима Буткевича и Владислава Шеля. Их приговорили к 8,5, 13 и 18,5 годам колонии строгого режима соответственно.
По версии следствия, Похозей, Буткевич и Шеля применяли запрещенные Женевской конвенцией и Дополнительным протоколом I методы в отношении мирного населения.
В СК рассказали, что Похозей в марте 2022 г. в Мариуполе «допустил жестокое обращение с местной жительницей, нанеся ей удары ногами и прикладом автомата». Буткевич, по данным комитета, 20 марта того же года выстрелил из противотанкового гранатомета в подъезд жилого дома, в результате чего пострадали три человека. Шель, по версии следствия, произвел в том же месяце 2022 г. «не менее пяти выстрелов из автомата "АК-74" в пожилого мужчину, находящегося в доме напротив, который успел пригнуться и лечь на пол, в связи с чем избежал гибели».
Летом 2022 г. суд в ДНР вынес приговоры в виде смертной казни гражданину Марокко Саадуну Брагиму и гражданам Великобритании Эйдену Эслину и Шону Пиннеру, которые проходили службу на стороне Украины. Тогда министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не вмешиваться в работу судов республики.
В сентябре того же года приговоренные были возвращены в рамках обмена с Украиной. Тогда он происходил при посредничестве Турции и Саудовской Аравии.