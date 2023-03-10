В ДНР и ЛНР вынесли приговоры троим украинским военным

В СК рассказали, что Похозей в марте 2022 г. в Мариуполе «допустил жестокое обращение с местной жительницей, нанеся ей удары ногами и прикладом автомата». Буткевич, по данным комитета, 20 марта того же года выстрелил из противотанкового гранатомета в подъезд жилого дома, в результате чего пострадали три человека. Шель, по версии следствия, произвел в том же месяце 2022 г. «не менее пяти выстрелов из автомата "АК-74" в пожилого мужчину, находящегося в доме напротив, который успел пригнуться и лечь на пол, в связи с чем избежал гибели».