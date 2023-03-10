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В ДНР и ЛНР вынесли приговоры троим украинским военным

Ведомости

Верховные суды Донецкой и Луганской народных республик вынесли приговоры троим военнослужащим армии Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Приговоры были вынесены в отношении командира батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) Виктора Похозея, а тажке Максима Буткевича и Владислава Шеля. Их приговорили к 8,5, 13 и 18,5 годам колонии строгого режима соответственно.

По версии следствия, Похозей, Буткевич и Шеля применяли запрещенные Женевской конвенцией и Дополнительным протоколом I методы в отношении мирного населения.

В СК рассказали, что Похозей в марте 2022 г. в Мариуполе «допустил жестокое обращение с местной жительницей, нанеся ей удары ногами и прикладом автомата». Буткевич, по данным комитета, 20 марта того же года выстрелил из противотанкового гранатомета в подъезд жилого дома, в результате чего пострадали три человека. Шель, по версии следствия, произвел в том же месяце 2022 г. «не менее пяти выстрелов из автомата "АК-74" в пожилого мужчину, находящегося в доме напротив, который успел пригнуться и лечь на пол, в связи с чем избежал гибели».

Летом 2022 г. суд в ДНР вынес приговоры в виде смертной казни гражданину Марокко Саадуну Брагиму и гражданам Великобритании Эйдену Эслину и Шону Пиннеру, которые проходили службу на стороне Украины. Тогда министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не вмешиваться в работу судов республики.

В сентябре того же года приговоренные были возвращены в рамках обмена с Украиной. Тогда он происходил при посредничестве Турции и Саудовской Аравии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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