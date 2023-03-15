Министра сельского хозяйства Карелии Лабинова задержали по делу о взятке
Следственный комитет (СК) России по Республике Карелии возбудил уголовное дело в отношении министра сельского и рыбного хозяйства региона Владимира Лабинова по подозрению в получении взятки в 10 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.
«Министр задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении. В СК уточнили, что следственным управлением было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
В пресс-службе рассказали, что Лабинов в период 2021-2022 гг. получил взятку через посредника в размере 10 млн руб. По версии следствия, взятка предназначалась за совершение незаконных действий в интересах предпринимателя, связанных с получением грантов на мероприятия по поддержке фермеров и развитию сельского хозяйства.
По словам губернатора Карелии Артура Парфенчикова, в случае предъявления следствием обвинения в отношении Лабинова это станет «большой потерей для республики». «Можно по-разному относиться к его фигуре, но Лабинов (действительно человек с жестким и непростым характером) – один из лучших специалистов в области сельского хозяйства России», – заявил Парфенчиков.
Лабинов был назначен на должность министра сельского и рыбного хозяйства Карелии в сентябре 2017 г. 21 октября 2021 г. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) назначило Лабинова на пост председателя технического комитета по стандартизации «Молоко и продукты переработки молока».