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Министра сельского хозяйства Карелии Лабинова задержали по делу о взятке

Ведомости

Следственный комитет (СК) России по Республике Карелии возбудил уголовное дело в отношении министра сельского и рыбного хозяйства региона Владимира Лабинова по подозрению в получении взятки в 10 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

«Министр задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении. В СК уточнили, что следственным управлением было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В пресс-службе рассказали, что Лабинов в период 2021-2022 гг. получил взятку через посредника в размере 10 млн руб. По версии следствия, взятка предназначалась за совершение незаконных действий в интересах предпринимателя, связанных с получением грантов на мероприятия по поддержке фермеров и развитию сельского хозяйства.

По словам губернатора Карелии Артура Парфенчикова, в случае предъявления следствием обвинения в отношении Лабинова это станет «большой потерей для республики». «Можно по-разному относиться к его фигуре, но Лабинов (действительно человек с жестким и непростым характером) – один из лучших специалистов в области сельского хозяйства России», – заявил Парфенчиков.

Лабинов был назначен на должность министра сельского и рыбного хозяйства Карелии в сентябре 2017 г. 21 октября 2021 г. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) назначило Лабинова на пост председателя технического комитета по стандартизации «Молоко и продукты переработки молока».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных