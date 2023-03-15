Министра сельского хозяйства Карелии Лабинова задержали по делу о взятке

По словам губернатора Карелии Артура Парфенчикова, в случае предъявления следствием обвинения в отношении Лабинова это станет «большой потерей для республики». «Можно по-разному относиться к его фигуре, но Лабинов (действительно человек с жестким и непростым характером) – один из лучших специалистов в области сельского хозяйства России», – заявил Парфенчиков.