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Суд в Москве заочно арестовал медиаменеджера Илью Красильщика

Ведомости

Басманный суд в Москве заочно арестовал медиаменеджера и бывшего гендиректора «Яндекс.Лавки» Илью Красильщика по делу о фейках в отношении российской армии, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

Он объявлен в международный розыск. Судебный процесс в Басманном суде проходил в закрытом от представителей СМИ и посетителей режиме.

Согласно решению суда, заочный арест будет исполняться в случае экстрадиции или депортации Красильщика на территорию России либо с момента его фактического задержания в РФ.

Красильщику предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о распространении заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Максимальное наказание по статье предусматривает до десяти лет лишения свободы. Медиаменджер находится не в России.

7 июля 2022 г. МВД объявило его в розыск. Красильщик с 2014 по январь 2019 г. был издателем «Медузы» (признана СМИ-иноагентом и нежелательной организацией). В феврале 2019 г. он стал менеджером международных проектов «Яндекса» и с весны того же года — гендиректором «Яндекс.Лавки». В ноябре прошлого года Красильщик сообщил в соцсетях, что покидает свой пост в «Лавке», но продолжит работать в «Яндексе». В апреле он сообщил об уходе из компании.

В мае 2022 г. Красильщик объявил о запуске издания «Служба поддержки», которое якобы занимается «помощью пострадавшим от действий российского государства». В октябре Роскомнадзор заблокировал сайт проекта.

Ранее по теме: МВД объявило в розыск медиаменеджера Красильщика

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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