Суд в Москве заочно арестовал медиаменеджера Илью Красильщика
Басманный суд в Москве заочно арестовал медиаменеджера и бывшего гендиректора «Яндекс.Лавки» Илью Красильщика по делу о фейках в отношении российской армии, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
Он объявлен в международный розыск. Судебный процесс в Басманном суде проходил в закрытом от представителей СМИ и посетителей режиме.
Согласно решению суда, заочный арест будет исполняться в случае экстрадиции или депортации Красильщика на территорию России либо с момента его фактического задержания в РФ.
Красильщику предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о распространении заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).
Максимальное наказание по статье предусматривает до десяти лет лишения свободы. Медиаменджер находится не в России.
7 июля 2022 г. МВД объявило его в розыск. Красильщик с 2014 по январь 2019 г. был издателем «Медузы» (признана СМИ-иноагентом и нежелательной организацией). В феврале 2019 г. он стал менеджером международных проектов «Яндекса» и с весны того же года — гендиректором «Яндекс.Лавки». В ноябре прошлого года Красильщик сообщил в соцсетях, что покидает свой пост в «Лавке», но продолжит работать в «Яндексе». В апреле он сообщил об уходе из компании.
В мае 2022 г. Красильщик объявил о запуске издания «Служба поддержки», которое якобы занимается «помощью пострадавшим от действий российского государства». В октябре Роскомнадзор заблокировал сайт проекта.