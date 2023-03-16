Суд в Москве заочно арестовал медиаменеджера Илью Красильщика

7 июля 2022 г. МВД объявило его в розыск. Красильщик с 2014 по январь 2019 г. был издателем «Медузы» (признана СМИ-иноагентом и нежелательной организацией). В феврале 2019 г. он стал менеджером международных проектов «Яндекса» и с весны того же года — гендиректором «Яндекс.Лавки». В ноябре прошлого года Красильщик сообщил в соцсетях, что покидает свой пост в «Лавке», но продолжит работать в «Яндексе». В апреле он сообщил об уходе из компании.