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«Алиса в стране чудес» возглавила рейтинг детских книг на «Литрес»

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«Алиса в стране чудес», «Маленький принц» и «Частичка мира» заняли лидирующие позиции в рейтинге популярных произведений для детей и подростков на «Литрес», сообщила пресс-служба книжного сервиса.

«Первое место — у аудиокниги "Алиса в стране чудес" Льюиса Кэрролла в озвучке российской актрисы Агаты Муцениеце. На втором месте расположилась повесть-сказка "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери, на третьем — книга Пауло Коэльо "Частичка мира"», – говорится в релизе.

На четвертом месте расположилась книга "Момо" немецкого писателя Михаэля Энде, на пятом месте – «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка» английского писателя Даниэля Дефо. Далее по списку идут рассказ Ольги Громовой «Сахарный ребенок. История девочки из прошлого века, рассказанная Стеллой Нудольской», роман «Таинственный остров» Жюля Верна. Из релиза «Литрес» также следует, что в топ-10 вошли «Мифы народов мира» Елены Ульевой, «Чарли и шоколадная фабрика» Роальда Даля, а также аудиосборник русских народных сказок в озвучке советского и российского актера Вениамина Смехова.

Рейтинг составлен накануне Всероссийской Недели детской книги, которая в этом году отмечает свое 80-летие и будет проходить с 21 по 27 марта, сообщили в «Литрес». Книжный сервис изучил данные по общим продажам и скачиваниям книг за последний год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных