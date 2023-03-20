«Алиса в стране чудес» возглавила рейтинг детских книг на «Литрес»

На четвертом месте расположилась книга "Момо" немецкого писателя Михаэля Энде, на пятом месте – «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка» английского писателя Даниэля Дефо. Далее по списку идут рассказ Ольги Громовой «Сахарный ребенок. История девочки из прошлого века, рассказанная Стеллой Нудольской», роман «Таинственный остров» Жюля Верна. Из релиза «Литрес» также следует, что в топ-10 вошли «Мифы народов мира» Елены Ульевой, «Чарли и шоколадная фабрика» Роальда Даля, а также аудиосборник русских народных сказок в озвучке советского и российского актера Вениамина Смехова.