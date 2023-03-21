Минсельхоз предложил отказаться от цели по потреблению рыбы в 25 кг на человека в год

Минсельхоз предложил исключить цель по достижению потребления рыбы в России не менее 25 кг на человека в год из государственной программы по развитию рыбохозяйственного комплекса. Об этом говорится в проекте изменений в госпрограмме, который был опубликован 20 марта на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.