Газета
Общество

Минсельхоз предложил отказаться от цели по потреблению рыбы в 25 кг на человека в год

Ведомости

Минсельхоз предложил исключить цель по достижению потребления рыбы в России не менее 25 кг на человека в год из государственной программы по развитию рыбохозяйственного комплекса. Об этом говорится в проекте изменений в госпрограмме, который был опубликован 20 марта на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. 

Государственная программа по развитию рыбохозяйственного комплекса была утверждена еще в 2014 г. Тогда сообщалось, что на ее реализацию потребуется 51,7 млрд руб. до 2023 г. Уточнялось, что необходимость разработки программы была связана с нарастающими инфраструктурными проблемами рыбохозяйственного комплекса, вызванными в первую очередь старением основных фондов государственной собственности.

Среди результатов, которые должны быть достигнуты по итогам реализации госпрограммы, помимо достижения среднедушевого потребления рыбы в 25 кг в год, в действующей редакции документа также содержится требование к поддержанию уровня самообеспечения рыбой и рыбопродуктами не менее 85% в год. Минсельхоз предлагает его оставить в новой редакции. 

Согласно тексту пояснительной записки, исключение цели в потреблении 25 кг рыбы в год на человека связано с санкционным давлением, а также с необходимостью привести госпрограмму в соответствие со Стратегией развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов России на период до 2030 г. Последняя была утверждена правительством в сентябре 2022 г. 

Как отметил представитель Минсельхоза, исключение пункта со среднедушевым потреблением рыбы в 25 кг в год никак не отразится на реальном потреблении рыбы, поскольку он дублирует показатель по уровню самообеспечения рыбой, пишет РБК. В ведомстве подчеркнули, что сейчас этот показатель находится на уровне в 153%.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных