Минсельхоз предложил отказаться от цели по потреблению рыбы в 25 кг на человека в год
Минсельхоз предложил исключить цель по достижению потребления рыбы в России не менее 25 кг на человека в год из государственной программы по развитию рыбохозяйственного комплекса. Об этом говорится в проекте изменений в госпрограмме, который был опубликован 20 марта на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
Государственная программа по развитию рыбохозяйственного комплекса была утверждена еще в 2014 г. Тогда сообщалось, что на ее реализацию потребуется 51,7 млрд руб. до 2023 г. Уточнялось, что необходимость разработки программы была связана с нарастающими инфраструктурными проблемами рыбохозяйственного комплекса, вызванными в первую очередь старением основных фондов государственной собственности.
Среди результатов, которые должны быть достигнуты по итогам реализации госпрограммы, помимо достижения среднедушевого потребления рыбы в 25 кг в год, в действующей редакции документа также содержится требование к поддержанию уровня самообеспечения рыбой и рыбопродуктами не менее 85% в год. Минсельхоз предлагает его оставить в новой редакции.
Согласно тексту пояснительной записки, исключение цели в потреблении 25 кг рыбы в год на человека связано с санкционным давлением, а также с необходимостью привести госпрограмму в соответствие со Стратегией развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов России на период до 2030 г. Последняя была утверждена правительством в сентябре 2022 г.
Как отметил представитель Минсельхоза, исключение пункта со среднедушевым потреблением рыбы в 25 кг в год никак не отразится на реальном потреблении рыбы, поскольку он дублирует показатель по уровню самообеспечения рыбой, пишет РБК. В ведомстве подчеркнули, что сейчас этот показатель находится на уровне в 153%.