Путин поддержал присвоение специального статуса для пострадавших во время СВО детей
Президент России Владимир Путин поддержал предложение о присвоении специального статуса детям, которые получили ранения во время спецоперации. Об этом сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова в кулуарах фестиваля по профориентации «Билет в будущее» в Екатеринбурге, пишет ТАСС.
«Президент это поддержал, сейчас это прорабатывается в профильных ведомствах. Совсем скоро, я надеюсь, будет постановление правительства о механизме выявления таких детей и получении всех поддерживающих льгот и пособий», – сказала она.
По словам Львовой-Беловой, сейчас ведомства прорабатывают механизм выявления детей, которые пострадали во время спецоперации, и вопрос о льготах для них.
17 февраля в Госдуму внесли законопроект, который создаст термин «дети спецоперации» и позволит выделять им меры поддержки. Предполагается, что этот статус затронет тех, чье детство «до 18 лет прошло в одном из регионов проведения спецоперации». Сейчас документ находится на этапе предварительного рассмотрения.