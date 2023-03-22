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Путин поддержал присвоение специального статуса для пострадавших во время СВО детей

Ведомости

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о присвоении специального статуса детям, которые получили ранения во время спецоперации. Об этом сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова в кулуарах фестиваля по профориентации «Билет в будущее» в Екатеринбурге, пишет ТАСС.

«Президент это поддержал, сейчас это прорабатывается в профильных ведомствах. Совсем скоро, я надеюсь, будет постановление правительства о механизме выявления таких детей и получении всех поддерживающих льгот и пособий», – сказала она.

По словам Львовой-Беловой, сейчас ведомства прорабатывают механизм выявления детей, которые пострадали во время спецоперации, и вопрос о льготах для них.

17 февраля в Госдуму внесли законопроект, который создаст термин «дети спецоперации» и позволит выделять им меры поддержки. Предполагается, что этот статус затронет тех, чье детство «до 18 лет прошло в одном из регионов проведения спецоперации». Сейчас документ находится на этапе предварительного рассмотрения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных