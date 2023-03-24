Красноярский губернатор Усс сообщил, что ему неизвестно местонахождение сына
Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что ему ничего неизвестно о местонахождении сына Артема Усса, который, по информации СМИ, скрылся из-под домашнего ареста в Италии. Заявление главы региона опубликовано в его Telegram-канале.
«Его местонахождение мне неизвестно, как и детали произошедшего», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Усс добавил, что со слов его сына квартира, в которой он находился под домашним арестом, тщательно контролировалась карабинерами. «Его посещали даже несколько раз ночью. Это бывало периодически, поэтому мне абсолютно не понятно, как он мог исчезнуть оттуда», – отметил губернатор.
О том, что задержанный в Италии осенью 2022 г. предприниматель Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста, стало известно накануне, 23 марта. Об этом сообщили итальянские издания ANSA и La Stampa. По их информации, Усс снял электронный браслет и скрылся из квартиры к моменту, когда на место прибыли карабинеры. Сейчас ведутся его поиски.
21 марта суд в Милане одобрил экстрадицию задержанного Усса в США, где ему грозит до 30 лет тюрьмы по делу об отмывании денег и уклонении от санкций. После этого защита предпринимателя подала апелляцию, но 22 марта апелляционный суд Милана утвердил решение об экстрадиции Усса в США.
Артем Усс был задержан 17 октября 2022 г. в аэропорту «Мальпенса» Милана по запросу США. Его отец, губернатор Красноярского края Александр Усс, назвал задержание «политически окрашенным». Свою вину Артем Усс не признает.
Помимо него также были задержаны россияне Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков, а также граждане Венесуэлы – нефтетрейдеры Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото. Минюст США обвиняет их в уклонении от санкций и отмывании денег.
После задержания в Милане уголовное дело в отношении Усса-младшего было возбуждено и в России. Его обвинили в легализации денежных средств организованной группой в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ, по этой статье Уссу грозит до 5 лет лишения свободы), после чего Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал его на два месяца. 16 января Усс попросил об экстрадиции в Россию. Российская сторона направила в суд Милана соответствующий запрос наряду с США.