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Общество

В работе «Самоката» произошел сбой

Ведомости

В работе сервиса по доставке еды «Самокат» произошел сбой, следует из данных Downradar.

Уточняется, что приложение не работает уже больше часа. Наибольшее количество сообщений о сбое в работе поступает из Москвы, значительно меньше – из Санкт-Петербурга и Краснодара. 

При попытке войти в приложение доставки еды на экране высвечивается сообщение с текстом: «Минутку. Сейчас кое-что починим и все вернем», убедился корреспондент «Ведомостей». По состоянию на 13:25 приложение все еще не работало.

В пресс-службе компании подтвердили, что произошел сбой, и назвали его техническим. Там пообещали, что сервис возобновит работу в ближайшее время, специалисты уже работают над устранением ошибок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных