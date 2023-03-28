В работе «Самоката» произошел сбой
В работе сервиса по доставке еды «Самокат» произошел сбой, следует из данных Downradar.
Уточняется, что приложение не работает уже больше часа. Наибольшее количество сообщений о сбое в работе поступает из Москвы, значительно меньше – из Санкт-Петербурга и Краснодара.
При попытке войти в приложение доставки еды на экране высвечивается сообщение с текстом: «Минутку. Сейчас кое-что починим и все вернем», убедился корреспондент «Ведомостей». По состоянию на 13:25 приложение все еще не работало.
В пресс-службе компании подтвердили, что произошел сбой, и назвали его техническим. Там пообещали, что сервис возобновит работу в ближайшее время, специалисты уже работают над устранением ошибок.