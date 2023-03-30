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Общество

Правительство разрешило оформление путевого листа в электронном виде

Ведомости

Владельцам автомобилей разрешили оформлять путевой лист в электронном формате. Постановление, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации. 

Теперь перевозчики смогут в добровольном порядке оформить путевой лист, договор фрахтования и заказ (заявку) в электронном виде, сообщили в Минтрансе. Отмечается, что такая мера позволит оптимизировать бизнес-процессы, сделать их более прозрачными и повысить уровень безопасности на дорогах.

«Цифровой документ можно будет предъявлять сотруднику ГИБДД в виде QR-кода на дороге в любом месте, даже там, где нет покрытия сетей связи», — заявил заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов. 

Он отметил, что с 2024 г. Минтранс и Минцифры будут работать над введением обязательных требований к использованию электронного документооборота на транспорте, что «позволит убрать с рынка бумажные документы».

В ведомстве добавили, что с 1 сентября 2023 г. при оформлении электронного путевого листа можно будет использовать телемедицинские технологии для прохождения предрейсового и послерейсового осмотра водителей.

Как пояснили в Минтрансе, путевой лист обязателен в России для осуществления перевозок. В нем отражены данные о работе и состоянии здоровья водителя, а также о пробеге, маршруте и техническом состоянии автомобиля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных