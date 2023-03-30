Правительство разрешило оформление путевого листа в электронном виде
Владельцам автомобилей разрешили оформлять путевой лист в электронном формате. Постановление, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.
Теперь перевозчики смогут в добровольном порядке оформить путевой лист, договор фрахтования и заказ (заявку) в электронном виде, сообщили в Минтрансе. Отмечается, что такая мера позволит оптимизировать бизнес-процессы, сделать их более прозрачными и повысить уровень безопасности на дорогах.
«Цифровой документ можно будет предъявлять сотруднику ГИБДД в виде QR-кода на дороге в любом месте, даже там, где нет покрытия сетей связи», — заявил заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов.
Он отметил, что с 2024 г. Минтранс и Минцифры будут работать над введением обязательных требований к использованию электронного документооборота на транспорте, что «позволит убрать с рынка бумажные документы».
В ведомстве добавили, что с 1 сентября 2023 г. при оформлении электронного путевого листа можно будет использовать телемедицинские технологии для прохождения предрейсового и послерейсового осмотра водителей.
Как пояснили в Минтрансе, путевой лист обязателен в России для осуществления перевозок. В нем отражены данные о работе и состоянии здоровья водителя, а также о пробеге, маршруте и техническом состоянии автомобиля.