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Минздрав зарегистрировал первый российский препарат для терапии рассеянного склероза

Ведомости

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат для терапии рассеянного склероза «ивлизи», разработанный компанией Biocad, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу производителя.

«Лекарственное средство получило торговое наименование "ивлизи" (МНН дивозилимаб). Выпуск отечественного оригинального препарата может значительно повысить эффективность терапии и качество жизни пациентов», – говорится в сообщении.

Доклинические и клинические исследования I и II фаз дивозилимаба были реализованы за счет собственных средств компании и государственной поддержки.

Ранее «Известия» писали, что многие российские пациенты со вторично прогрессирующей формой рассеянного склероза могут остаться без терапии из-за того, что правительство не включило рекомендованный Минздравом иммунодепрессант «кайендра» в перечень высокозатратных нозологий (ВЗН).

Отмечается, что речь идет о 2000 пациентов, заявленных от регионов в качестве претендентов на препарат кайендра, который был одобрен на включение в перечень ВЗН в августе 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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