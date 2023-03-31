Минздрав зарегистрировал первый российский препарат для терапии рассеянного склероза
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат для терапии рассеянного склероза «ивлизи», разработанный компанией Biocad, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу производителя.
«Лекарственное средство получило торговое наименование "ивлизи" (МНН дивозилимаб). Выпуск отечественного оригинального препарата может значительно повысить эффективность терапии и качество жизни пациентов», – говорится в сообщении.
Доклинические и клинические исследования I и II фаз дивозилимаба были реализованы за счет собственных средств компании и государственной поддержки.
Ранее «Известия» писали, что многие российские пациенты со вторично прогрессирующей формой рассеянного склероза могут остаться без терапии из-за того, что правительство не включило рекомендованный Минздравом иммунодепрессант «кайендра» в перечень высокозатратных нозологий (ВЗН).
Отмечается, что речь идет о 2000 пациентов, заявленных от регионов в качестве претендентов на препарат кайендра, который был одобрен на включение в перечень ВЗН в августе 2022 г.