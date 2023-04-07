«Коммерсантъ»: аэропорты пожаловались на задержки регистрации спецтехники

В результате отсутствие регистрации приводит к тому, что заказчики не могут получить технику от импортеров без паспортов, а сами аэропорты при желании не могут продать транспортные средства или оформить ДТП без ОСАГО. В трех крупных аэропортах уточнили, что регистрация необходима для оформления пропусков при перемещении техники и для получения госномеров, поскольку зачастую она находится за пределами аэродрома и ездит по дорогам общего пользования.