«Коммерсантъ»: аэропорты пожаловались на задержки регистрации спецтехники
Аэропорты обратились в Минпромторг и в Минтранс с жалобой на невозможность зарегистрировать и использовать спецтехнику. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение Международной ассоциации аэропортов (МАА) в ведомства.
В документе уточняется, что невозможность законно эксплуатировать самоходные пассажирские трапы, противообледенительные машины, низкопольные автобусы и другую спецтехнику «ставит под угрозу нормальное функционирование» аэропортов.
По информации издания, проблемы в регистрации спецтехники начались после перехода на электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС) и самоходных машин (ЭПСМ) в ноябре 2022 г. В обращении уточняется, что правила госрегистрации, зафиксированные в законе о самоходных машинах, не распространяются на спецтехнику аэропортов. В связи с этим МАА попросила внести поправки в этот закон.
В результате отсутствие регистрации приводит к тому, что заказчики не могут получить технику от импортеров без паспортов, а сами аэропорты при желании не могут продать транспортные средства или оформить ДТП без ОСАГО. В трех крупных аэропортах уточнили, что регистрация необходима для оформления пропусков при перемещении техники и для получения госномеров, поскольку зачастую она находится за пределами аэродрома и ездит по дорогам общего пользования.
По словам одного из собеседников издания, летом при росте пассажиропотока ситуация может ухудшиться. «Техники будет не хватать: придется гонять без номеров, рискуя налететь на проверки, так как безопасность полетов важнее», – сказал один из них. По словам другого, будет проще закрыть аэропорт, чем выплачивать штрафы за каждый выезд без номеров.