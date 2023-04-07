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«Коммерсантъ»: аэропорты пожаловались на задержки регистрации спецтехники

Ведомости

Аэропорты обратились в Минпромторг и в Минтранс с жалобой на невозможность зарегистрировать и использовать спецтехнику. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение Международной ассоциации аэропортов (МАА) в ведомства.

В документе уточняется, что невозможность законно эксплуатировать самоходные пассажирские трапы, противообледенительные машины, низкопольные автобусы и другую спецтехнику «ставит под угрозу нормальное функционирование» аэропортов.

По информации издания, проблемы в регистрации спецтехники начались после перехода на электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС) и самоходных машин (ЭПСМ) в ноябре 2022 г. В обращении уточняется, что правила госрегистрации, зафиксированные в законе о самоходных машинах, не распространяются на спецтехнику аэропортов. В связи с этим МАА попросила внести поправки в этот закон.

В результате отсутствие регистрации приводит к тому, что заказчики не могут получить технику от импортеров без паспортов, а сами аэропорты при желании не могут продать транспортные средства или оформить ДТП без ОСАГО. В трех крупных аэропортах уточнили, что регистрация необходима для оформления пропусков при перемещении техники и для получения госномеров, поскольку зачастую она находится за пределами аэродрома и ездит по дорогам общего пользования.

По словам одного из собеседников издания, летом при росте пассажиропотока ситуация может ухудшиться. «Техники будет не хватать: придется гонять без номеров, рискуя налететь на проверки, так как безопасность полетов важнее», – сказал один из них. По словам другого, будет проще закрыть аэропорт, чем выплачивать штрафы за каждый выезд без номеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных