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В Иркутской области зафиксировали падение неизвестного небесного тела

Ведомости

Вечером 6 апреля жители Усть-Кутского района Иркутской области могли наблюдать яркое свечение в небе, камеры зафиксировали, предположительно, падение небесного тела. Об этом сообщает администрация района.

«Вчера вечером жители города могли наблюдать в небе необычное явление. В 22.47 (17.47 мск) над городом неожиданно появилось яркое свечение, внешне похожее на комету», — говорится в сообщении.

Власти Усть-Кутского района также опубликовали нарезку видео с камер, на которых видна вспышка в небе. Другие подробности, в том числе, возможное место падения небесного тела, не уточняются.

Позже администрация репостнула сообщение районного издания «Хорошие новости», в котором видео прокомментировал руководитель Большого иркутского планетария, сотрудник Астрономической обсерватории ИГУ Дмитрий Семёнов. Специалист допустил, что камеры могли запечатлеть падение метеорита, добавив, что эту версию нужно еще проверить. В то же время он не исключил, что причиной вспышки в небе также мог стать сход с орбиты ступеней ракет и спутников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных