В Иркутской области зафиксировали падение неизвестного небесного тела
Вечером 6 апреля жители Усть-Кутского района Иркутской области могли наблюдать яркое свечение в небе, камеры зафиксировали, предположительно, падение небесного тела. Об этом сообщает администрация района.
«Вчера вечером жители города могли наблюдать в небе необычное явление. В 22.47 (17.47 мск) над городом неожиданно появилось яркое свечение, внешне похожее на комету», — говорится в сообщении.
Власти Усть-Кутского района также опубликовали нарезку видео с камер, на которых видна вспышка в небе. Другие подробности, в том числе, возможное место падения небесного тела, не уточняются.
Позже администрация репостнула сообщение районного издания «Хорошие новости», в котором видео прокомментировал руководитель Большого иркутского планетария, сотрудник Астрономической обсерватории ИГУ Дмитрий Семёнов. Специалист допустил, что камеры могли запечатлеть падение метеорита, добавив, что эту версию нужно еще проверить. В то же время он не исключил, что причиной вспышки в небе также мог стать сход с орбиты ступеней ракет и спутников.