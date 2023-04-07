В Иркутской области зафиксировали падение неизвестного небесного тела

Позже администрация репостнула сообщение районного издания «Хорошие новости», в котором видео прокомментировал руководитель Большого иркутского планетария, сотрудник Астрономической обсерватории ИГУ Дмитрий Семёнов. Специалист допустил, что камеры могли запечатлеть падение метеорита, добавив, что эту версию нужно еще проверить. В то же время он не исключил, что причиной вспышки в небе также мог стать сход с орбиты ступеней ракет и спутников.