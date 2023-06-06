В Ульяновской области из-за отравления сидром пострадали больше 50 человек

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что в результате отправления сидром в регионе умерли 16 человек, еще 35 пострадали. Он отметил, что среди пострадавших есть несовершеннолетняя девушка. В связи с этим губернатор направил руководителям муниципалитетов предложение провести профилактические рейды по всем магазинам, где продается алкоголь, в том числе по так называемым «разливакам».