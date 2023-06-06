В Ульяновской области из-за отравления сидром пострадали больше 50 человек
51 человек пострадал в результате отравления суррогатным сидром в Ульяновской области, в их числе 16 погибших. Об этом в разговоре с ТАСС сообщила и. о. министра здравоохранения региона Олеся Колотик-Каменева.
«Общее число пострадавших – 51 человек, из них 16 человек умерли», – сказала она, отметив положительную динамику у некоторых пациентов. В основном состояние пострадавших оценивается как среднетяжелое.
Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что в результате отправления сидром в регионе умерли 16 человек, еще 35 пострадали. Он отметил, что среди пострадавших есть несовершеннолетняя девушка. В связи с этим губернатор направил руководителям муниципалитетов предложение провести профилактические рейды по всем магазинам, где продается алкоголь, в том числе по так называемым «разливакам».
По предварительным данным СК, все они пили сидр, который был куплен в магазинах города «Территория пива». Уточнялось, что поставщиком является предприниматель из Красноглинского района Самарской области. Он задержан. Сейчас на предприятии проводятся следственные действия. В Роспотребнадзоре призвали воздержаться от употребления алкоголя «Мистер сидр» из Самарской области.
О случаях отравления сидром также известно в Самарской области, где от отравления погибли две женщины, и в Удмуртии. Там два случая отравления были зафиксированы у 20-летнего молодого человека и 34-летней женщины, они госпитализированы в критическом состоянии.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства изъять алкогольный напиток «Мистер сидр» на территории всей страны после случаев отравления в Поволжье. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).