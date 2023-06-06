Прокуратура отозвала апелляцию на приговор Ройзману

Суд арестовал Ройзмана на две недели 16 марта. Политика арестовали на 14 суток по обвинению в демонстрации экстремистской символики в соцсетях (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). По словам его адвоката Владислава Идамжапова, основанием для протокола стал репост во «ВКонтакте», опубликованный от лица Ройзмана. Адвокат подчеркнул, что Ройзман не причастен к совершению правонарушения, поскольку у него никогда не было личной, персональной страницы во «ВКонтакте», он никогда не пользовался этой социальной сетью.