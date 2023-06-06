Прокуратура отозвала апелляцию на приговор Ройзману
Прокуратура отозвала апелляционную жалобу на приговор по уголовную делу бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ), приговор вступил в силу. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Екатеринбурга. В мае политик был оштрафован по делу о дискредитации армии.
Ранее прокуратура обжаловала приговор Ройзману по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Апелляционное представление было подано 5 июня. Его вернули для пересоставления.
19 мая Октябрьский районный суд оштрафовал Ройзмана на 260 000 руб. Суд установил, что экс-мэр Екатеринбурга совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ)
По версии обвинения, 1 июля 2022 г. Ройзман, находясь в помещении собственного благотворительного фонда, «желая подорвать авторитет Вооруженных сил», провел стрим, во время которого сообщил зрителям «информацию, которая, согласно заключению экспертизы, содержит совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных сил Российской Федерации». Он нелестно отозвался о символе Z и назвал военную операцию не так, как принято.
Ройзман был задержан по делу о дискредитации в конце августа 2022 г. Тогда суд оставил его на свободе под запрет определенных действий – в частности, ему было запрещено пользоваться интернетом.
28 марта прокуратура Центрального округа Москвы утвердила обвинительное заключение по делу. Ройзман вину не признал.
Суд арестовал Ройзмана на две недели 16 марта. Политика арестовали на 14 суток по обвинению в демонстрации экстремистской символики в соцсетях (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). По словам его адвоката Владислава Идамжапова, основанием для протокола стал репост во «ВКонтакте», опубликованный от лица Ройзмана. Адвокат подчеркнул, что Ройзман не причастен к совершению правонарушения, поскольку у него никогда не было личной, персональной страницы во «ВКонтакте», он никогда не пользовался этой социальной сетью.