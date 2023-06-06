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Прокуратура отозвала апелляцию на приговор Ройзману

Ведомости

Прокуратура отозвала апелляционную жалобу на приговор по уголовную делу бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ), приговор вступил в силу. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Екатеринбурга. В мае политик был оштрафован по делу о дискредитации армии.

Ранее прокуратура обжаловала приговор Ройзману по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Апелляционное представление было подано 5 июня. Его вернули для пересоставления.

19 мая Октябрьский районный суд оштрафовал Ройзмана на 260 000 руб. Суд установил, что экс-мэр Екатеринбурга совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ)

По версии обвинения, 1 июля 2022 г. Ройзман, находясь в помещении собственного благотворительного фонда, «желая подорвать авторитет Вооруженных сил», провел стрим, во время которого сообщил зрителям «информацию, которая, согласно заключению экспертизы, содержит совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных сил Российской Федерации». Он нелестно отозвался о символе Z и назвал военную операцию не так, как принято.

Ройзман был задержан по делу о дискредитации в конце августа 2022 г. Тогда суд оставил его на свободе под запрет определенных действий – в частности, ему было запрещено пользоваться интернетом.

28 марта прокуратура Центрального округа Москвы утвердила обвинительное заключение по делу. Ройзман вину не признал.

Ранее по теме: Суд оштрафовал Ройзмана на 260 000 рублей по делу о дискредитации армии

Суд арестовал Ройзмана на две недели 16 марта. Политика арестовали на 14 суток по обвинению в демонстрации экстремистской символики в соцсетях (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). По словам его адвоката Владислава Идамжапова, основанием для протокола стал репост во «ВКонтакте», опубликованный от лица Ройзмана. Адвокат подчеркнул, что Ройзман не причастен к совершению правонарушения, поскольку у него никогда не было личной, персональной страницы во «ВКонтакте», он никогда не пользовался этой социальной сетью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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