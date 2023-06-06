МВД раскрыло причину отравлений алкоголем в российских регионах
Экспертиза выявила в изъятом алкоголе в Ульяновской области примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для жизни и здоровья потребителей, сообщила пресс-служба УМВД России по Ульяновской области в Telegram-канале.
В сообщении сказано, что за прошедшие сутки в Ульяновской области полицейские осмотрели 444 торговых объекта, реализующих алкоголь. Из 34 магазинов изъяли 216 кегов алкогольного напитка сидр объемом 30 л каждый. Их направили в ЭКЦ УМВД России по Ульяновской области для физико-химического исследования.
«По результатам 14 экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей. Изучение оставшегося изъятого продолжается», – говорится в сообщении МВД. На месте производства «сомнительного спиртного» в Самарской области изъято 27 различных наименований алкогольной продукции объемом более 25 000 л.
От отравления суррогатным алкоголем в Ульяновской области погибли 18 человек. Накануне губернатор Алексей Русских сообщил, что среди пострадавших есть несовершеннолетняя девушка. Он направил руководителям муниципалитетов предложение провести профилактические рейды по всем магазинам, где продается алкоголь, в том числе по так называемым «разливакам».
По предварительным данным СК, все они пили сидр, который был куплен в магазинах города «Территория пива». Уточнялось, что поставщиком является предприниматель из Красноглинского района Самарской области. Он задержан. Сейчас на предприятии проводятся следственные действия. В Роспотребнадзоре призвали воздержаться от употребления алкоголя «Мистер сидр» из Самарской области.
О случаях отравления сидром также известно в Самарской области, где от отравления погибли две женщины, и Удмуртии. Там два случая отравления были зафиксированы у 20-летнего молодого человека и 34-летней женщины, они госпитализированы в критическом состоянии. Позже стало известно, что в Пензе также зафиксировали три случая отравления.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства изъять алкогольный напиток «Мистер сидр» на территории всей страны после случаев отравления в Поволжье. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).