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Общество

Бывшего и. о. главы минздрава Херсонской области обвинили в присвоении 26,5 млн рублей

Ведомости

Против бывшего исполняющего обязанности (и. о.) министра здравоохранения Херсонской области возбуждено уголовное дело, его обвиняют в присвоении свыше 26,5 млн руб., сообщил Следственный комитет (СК) России в Telegram-канале.

«Следственным управлением СК России по Херсонской области по материалам УФСБ России по Херсонской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Херсонской области, обвиняемого в присвоении вверенных ему денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ)», – говорится в сообщении.

СК установил, что в период с 1 сентября 2022 г. по 14 апреля 2023 г. обвиняемый, используя служебное положение, похитил принадлежавшие минздраву Херсонской области денежные средства в размере более 26,5 млн руб. Деньги были предназначены для выплаты зарплат сотрудникам Херсонской городской клинической больницы. Фигурант дела задержан и заключен под стражу. Расследование данного уголовное дела продолжается, уточнили в СК.

Ранее «Ведомости» писали о завершении предварительного расследования по уголовному делу об особо крупном мошенничестве при проектировании и строительстве метро в Красноярске. В рамках этого дела был арестован политик и бизнесмен, бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь. Его следствие ФСБ обвиняет в хищении 950 млн руб. мошенническим путем (ст. 159 УК РФ).

Митволь – не единственный фигурант этого дела. В начале февраля стало известно, что первый заместитель губернатора Красноярского края – председатель правительства региона Юрий Лапшин также подозревается в превышении должностных полномочий при строительстве метро. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде. Лапшин занимает свой пост с 2018 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных