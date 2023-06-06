Бывшего и. о. главы минздрава Херсонской области обвинили в присвоении 26,5 млн рублей
Против бывшего исполняющего обязанности (и. о.) министра здравоохранения Херсонской области возбуждено уголовное дело, его обвиняют в присвоении свыше 26,5 млн руб., сообщил Следственный комитет (СК) России в Telegram-канале.
«Следственным управлением СК России по Херсонской области по материалам УФСБ России по Херсонской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Херсонской области, обвиняемого в присвоении вверенных ему денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ)», – говорится в сообщении.
СК установил, что в период с 1 сентября 2022 г. по 14 апреля 2023 г. обвиняемый, используя служебное положение, похитил принадлежавшие минздраву Херсонской области денежные средства в размере более 26,5 млн руб. Деньги были предназначены для выплаты зарплат сотрудникам Херсонской городской клинической больницы. Фигурант дела задержан и заключен под стражу. Расследование данного уголовное дела продолжается, уточнили в СК.
Ранее «Ведомости» писали о завершении предварительного расследования по уголовному делу об особо крупном мошенничестве при проектировании и строительстве метро в Красноярске. В рамках этого дела был арестован политик и бизнесмен, бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь. Его следствие ФСБ обвиняет в хищении 950 млн руб. мошенническим путем (ст. 159 УК РФ).
Митволь – не единственный фигурант этого дела. В начале февраля стало известно, что первый заместитель губернатора Красноярского края – председатель правительства региона Юрий Лапшин также подозревается в превышении должностных полномочий при строительстве метро. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде. Лапшин занимает свой пост с 2018 г.