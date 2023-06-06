Бывшего и. о. главы минздрава Херсонской области обвинили в присвоении 26,5 млн рублей

Митволь – не единственный фигурант этого дела. В начале февраля стало известно, что первый заместитель губернатора Красноярского края – председатель правительства региона Юрий Лапшин также подозревается в превышении должностных полномочий при строительстве метро. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде. Лапшин занимает свой пост с 2018 г.