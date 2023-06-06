В новый словарь включат иностранные слова, не имеющие аналогов в русском языке
В новый словарь русского языка войдут иностранные слова, которые не имеют аналогов в русском языке, сообщила заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева на круглом столе в Совфеде на тему «О совершенствовании государственной политики в области защиты, поддержки и продвижения русского языка».
По словам Васильевой, нормативный словарь русского языка будет представлять «единое непротиворечивое комплексное издание», сформированное на основе словарей русского языка: толкового, орфографического, орфоэпического, фразеологического, синонимов, антонимов, паронимов, топонимов, сокращений и аббревиатур.
«Также в нормативный словарь отдельно войдет перечень иностранных слов, не имеющих общеупотребимых аналогов в русском языке», – уточнила она (цитата по ТАСС).
При описании слов или отдельных значений, употребляемых в качестве специальных терминов, будет указана сфера использования, добавила Васильева. Также при описании единиц языка не будет использоваться узкоспециальная терминология. Нормативный словарь, отметила замминистра, будет доступен в интернете.
В середине мая министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в продолжение исполнения закона о государственном языке ведомство готовит новый словарь русского языка.
28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон «О государственном языке РФ». Он не допускает использования для обеспечения общественных нужд слов, не соответствующих нормам современного русского литературного языка. В законе есть и положения о нормативных словарях с перечнем слов, которые можно применять при использовании русского как государственного, – соответствующий перечень будет утверждать правительство.
Как сообщалось ранее, правительство сможет предусмотреть в этих словарях исключения для иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и которые будет дозволено применять. Сфера действия закона распространяется на СМИ (исключение – передачи для изучения иностранных языков и языков республик РФ), сферу образования, публичное исполнение произведений, на государственные и муниципальные системы и информацию, предназначенную для потребителей товаров, работ и услуг. По мнению экспертов, для последних это может стать проблемой в части брендинга.