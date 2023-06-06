В новый словарь включат иностранные слова, не имеющие аналогов в русском языке

Как сообщалось ранее, правительство сможет предусмотреть в этих словарях исключения для иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и которые будет дозволено применять. Сфера действия закона распространяется на СМИ (исключение – передачи для изучения иностранных языков и языков республик РФ), сферу образования, публичное исполнение произведений, на государственные и муниципальные системы и информацию, предназначенную для потребителей товаров, работ и услуг. По мнению экспертов, для последних это может стать проблемой в части брендинга.