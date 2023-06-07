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В минобрнауки Дагестана прошли обыски по делу о хищении выплат

Ведомости

В министерстве образования и науки Дагестана провели обыски по делу о хищении выплат. Об этом сообщили в правоохранительных органах «РИА Новостям».

«Обыск прошел сегодня в министерстве образования и науки Дагестана. Следственные действия связаны с расследованием ранее возбужденного уголовного дела о хищении выплат», – рассказал источник агентства.

Речь может идти о хищениях премиальных и отпускных выплат в школах региона. Позже информацию об обысках подтвердили в самом министерстве. Пресс-служба минобрнауки республики сообщила, что обыск провел Следственный комитет «в рамках установленной компетенции». Следственные мероприятия завершены, добавили в министерстве.

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26 января прокуратура Дагестана провела проверку в минобрнауки республики, после чего было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным прокуратуры, сотрудники министерства и директора школ похитили свыше 7 млн руб., которые были направлены из бюджета. Средства были выданы под видом компенсаций за неиспользованный ежегодный отпуск, сообщила в конце января на своем сайте прокуратура республики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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