В минобрнауки Дагестана прошли обыски по делу о хищении выплат
В министерстве образования и науки Дагестана провели обыски по делу о хищении выплат. Об этом сообщили в правоохранительных органах «РИА Новостям».
«Обыск прошел сегодня в министерстве образования и науки Дагестана. Следственные действия связаны с расследованием ранее возбужденного уголовного дела о хищении выплат», – рассказал источник агентства.
Речь может идти о хищениях премиальных и отпускных выплат в школах региона. Позже информацию об обысках подтвердили в самом министерстве. Пресс-служба минобрнауки республики сообщила, что обыск провел Следственный комитет «в рамках установленной компетенции». Следственные мероприятия завершены, добавили в министерстве.
26 января прокуратура Дагестана провела проверку в минобрнауки республики, после чего было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По данным прокуратуры, сотрудники министерства и директора школ похитили свыше 7 млн руб., которые были направлены из бюджета. Средства были выданы под видом компенсаций за неиспользованный ежегодный отпуск, сообщила в конце января на своем сайте прокуратура республики.