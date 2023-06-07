В минобрнауки Дагестана прошли обыски по делу о хищении выплат

Речь может идти о хищениях премиальных и отпускных выплат в школах региона. Позже информацию об обысках подтвердили в самом министерстве. Пресс-служба минобрнауки республики сообщила, что обыск провел Следственный комитет «в рамках установленной компетенции». Следственные мероприятия завершены, добавили в министерстве.