Число погибших от суррогатного алкоголя в Ульяновской области выросло до 21

Ранее сообщалось о 20 погибших и 42 пострадавших в регионе. Первые случаи отравления были зафиксированы в Ульяновской области, позже о них сообщили в Нижегородской, Пензенской, Самарской и Курганской областях, а также в Удмуртии и Чувашии. В результате общее число погибших из-за отравления выросло до 31.