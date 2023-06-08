Число погибших от суррогатного алкоголя в Ульяновской области выросло до 21
Из-за отравления суррогатным алкоголем в Ульяновской области погиб 21 человек. Об этом сообщили в региональном минздраве.
«По оперативным данным в регионе выявлено 65 случаев отравления слабоалкогольными напитками. В 21 случае отравление привело к летальному исходу», – сказано в сообщении.
Ранее сообщалось о 20 погибших и 42 пострадавших в регионе. Первые случаи отравления были зафиксированы в Ульяновской области, позже о них сообщили в Нижегородской, Пензенской, Самарской и Курганской областях, а также в Удмуртии и Чувашии. В результате общее число погибших из-за отравления выросло до 31.
Причиной мог стать алкоголь марки «Мистер сидр», который производится в Самарской области. В СК РФ сообщили, что в ходе химической судебной экспертизы в изъятом сидре выявлены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. Согласно результатам токсикологических исследований, в крови потерпевших обнаружен метанол.
Предполагаемым поставщиком был назван предприниматель из Красноглинского района Самарской области. 6 июня бизнесмену Анару Гусейнову предъявили обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Ленинский районный суд Ульяновска арестовал предпринимателя на два месяца.