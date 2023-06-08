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Во Франции неизвестный с ножом напал на детей в парке

Ведомости

В городе Анси во Франции неизвестный с ножом напал на людей в парке. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

Нападение было совершено по меньшей мере на пять человек, среди которых четверо детей, несколько из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительной версии, нападение произошло утром возле озера в парке. Нападавший арестован. Со ссылкой на источник в полиции газета пишет, что это гражданин Сирии, который просил убежище во Франции.

В апреле во Франции произошло несколько крупных происшествий, в которых пострадали люди. На севере страны автомобилист въехал толпу на фестивале воздушных змеев. По данным прокуратуры, 76-летний водитель перепутал педаль тормоза с педалью газа и потерял управление. В результате происшествия пострадали 11 человек, четверо из которых находились в критическом состоянии. В апреле в Бордо полиция задержала водителя и трех пассажиров, которые находились в автомобиле, врезавшемся в толпу. В результате случившегося пострадало шесть человек, двое из которых, 18-летние парень и девушка, были госпитализированы с тяжелыми травмами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных