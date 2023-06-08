Во Франции неизвестный с ножом напал на детей в парке

В апреле во Франции произошло несколько крупных происшествий, в которых пострадали люди. На севере страны автомобилист въехал толпу на фестивале воздушных змеев. По данным прокуратуры, 76-летний водитель перепутал педаль тормоза с педалью газа и потерял управление. В результате происшествия пострадали 11 человек, четверо из которых находились в критическом состоянии. В апреле в Бордо полиция задержала водителя и трех пассажиров, которые находились в автомобиле, врезавшемся в толпу. В результате случившегося пострадало шесть человек, двое из которых, 18-летние парень и девушка, были госпитализированы с тяжелыми травмами.