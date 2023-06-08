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В Москве при пожаре на газопроводе погиб один человек

Ведомости

В Москве при проведении плановых работ на газопроводе возник пожар. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.  

Собеседник агентства отметил, что возгорание случилось возле здания школы на ул. Песчаной. Угрозы для здания и учащихся нет. По данным ТАСС, факельное горение произошло из-за загорания газа в котловане высотой 2 м. В результате погиб один человек, сообщили агентству в экстренных службах.

РБК со ссылкой на пресс-службу МЧС уточняет, что пожар начался по адресу Ленинградский проспект, 69, с. 1. Здание расположено вблизи станции метро «Сокол» на пересечении с улицей Песчаной. Это жилой многоэтажный дом, в нем также находятся отделение «Почты России», офис Россельхозбанка, супермаркеты, аптека и др. Рядом с домом, помимо школы, есть детский сад.

ТАСС отмечает, что сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

В Telegram-канале «Мосгаза» говорится, что работы по обрезке газопровода проводились на Ленинградском проспекте «в районе дома № 69, строение 2». В результате загорелись деревянные конструкции, которые ограждали строительные работы.

По данным Telegram-канала Shot, пожару присвоили первый ранг. Ресурс утверждает, что у спасателей не было возможности перекрыть газ, из-за этого им пришлось ждать, пока газ в трубе выгорит. Пожарные также защищали от огня ближайшее здание и припаркованную машину, уточняет канал. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных