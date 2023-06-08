В Москве при пожаре на газопроводе погиб один человек

РБК со ссылкой на пресс-службу МЧС уточняет, что пожар начался по адресу Ленинградский проспект, 69, с. 1. Здание расположено вблизи станции метро «Сокол» на пересечении с улицей Песчаной. Это жилой многоэтажный дом, в нем также находятся отделение «Почты России», офис Россельхозбанка, супермаркеты, аптека и др. Рядом с домом, помимо школы, есть детский сад.