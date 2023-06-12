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Космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России

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Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев поздравили соотечественников с Днем России. Видеообращение космонавтов с Международной космической станции (МКС) опубликовала пресс-служба «Роскосмоса» в телеграм-канале. День России отмечается 12 июня.

«Дорогие друзья! Поздравляем вас с Днем России – одним из самых важных праздников нашей Родины! Нас объединяют самые светлые, самые теплые чувства к России, гордость за нее, за свершения наших предков, забота о настоящем и будущем отечества», – сказал Прокопьев.

Петелин в поздравительном слове затронул тему Родины. Он сказал, что для космонавтов она является не просто местом, где они родились и живут. Космонавты чувствуют неразрывную связь с историей, с духовными ценностями и нравственными устоями нашей страны. «Эта невидимая, но прочная нить» соединяет все поколения россиян», – подчеркнул он.

Федяев говорил об истории. «На долю нашей страны выпало немало переломных этапов и очень тяжелых испытаний. Но наш многонациональный народ всегда достойно и с честью преодолевал любые трудности. Основой, стрежнем нашего единства и стойкости была, есть и будет преданность отчизне», – заявил Федяев. В заключение космонавты хором поздравили россиян с наступившим праздником.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных