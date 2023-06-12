Космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России
Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев поздравили соотечественников с Днем России. Видеообращение космонавтов с Международной космической станции (МКС) опубликовала пресс-служба «Роскосмоса» в телеграм-канале. День России отмечается 12 июня.
«Дорогие друзья! Поздравляем вас с Днем России – одним из самых важных праздников нашей Родины! Нас объединяют самые светлые, самые теплые чувства к России, гордость за нее, за свершения наших предков, забота о настоящем и будущем отечества», – сказал Прокопьев.
Петелин в поздравительном слове затронул тему Родины. Он сказал, что для космонавтов она является не просто местом, где они родились и живут. Космонавты чувствуют неразрывную связь с историей, с духовными ценностями и нравственными устоями нашей страны. «Эта невидимая, но прочная нить» соединяет все поколения россиян», – подчеркнул он.
Федяев говорил об истории. «На долю нашей страны выпало немало переломных этапов и очень тяжелых испытаний. Но наш многонациональный народ всегда достойно и с честью преодолевал любые трудности. Основой, стрежнем нашего единства и стойкости была, есть и будет преданность отчизне», – заявил Федяев. В заключение космонавты хором поздравили россиян с наступившим праздником.