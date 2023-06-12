Космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России

Петелин в поздравительном слове затронул тему Родины. Он сказал, что для космонавтов она является не просто местом, где они родились и живут. Космонавты чувствуют неразрывную связь с историей, с духовными ценностями и нравственными устоями нашей страны. «Эта невидимая, но прочная нить» соединяет все поколения россиян», – подчеркнул он.