Власти сообщили о пожаре у нефтеперерабатывающего завода в Краснодаре
В районе Краснодарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Сообщение о возгорании поступило МЧС в 6.22 (время совпадает с московским).
По неофициальным данным собеседника ТАСС в экстренных службах, на НПЗ загорелась колонна для переработки дизельного топлива. Пожару был присвоен четвертый номер сложности. Причины возгорания не уточняются.
Пожарные прибыли на место в 6.27. К 6.58 огонь локализовали на площади 20 кв. м. Для устранения огня были задействованы 131 человек и 26 единиц техники, уточнили в МЧС. Пожар окончательно устранили к 7.54.
В оперативном штабе сообщили, что пожар произошел на установке по сжиганию избыточного газа, расположенной на газовой колонке. Там исключили угрозу распространения огня и отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.