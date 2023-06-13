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Власти сообщили о пожаре у нефтеперерабатывающего завода в Краснодаре

Ведомости

В районе Краснодарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило МЧС в 6.22 (время совпадает с московским).

По неофициальным данным собеседника ТАСС в экстренных службах, на НПЗ загорелась колонна для переработки дизельного топлива. Пожару был присвоен четвертый номер сложности. Причины возгорания не уточняются.

Пожарные прибыли на место в 6.27. К 6.58 огонь локализовали на площади 20 кв. м. Для устранения огня были задействованы 131 человек и 26 единиц техники, уточнили в МЧС. Пожар окончательно устранили к 7.54.

В оперативном штабе сообщили, что пожар произошел на установке по сжиганию избыточного газа, расположенной на газовой колонке. Там исключили угрозу распространения огня и отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных