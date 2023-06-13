Пол Маккартни анонсировал выпуск «последней пластинки» The Beatles
Британский музыкант, один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни анонсировал выход «последней пластинки» коллектива, записанной при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он сообщил в интервью радиостанции BBC.
«Когда мы взялись записывать то, что станет последней пластинкой Beatles, то у нас было демо, записанное Джоном [Ленноном], и у нас получилось взять голос Джона и очистить его с помощью ИИ, после чего запись уже можно было сводить как обычно», – объяснил Маккартни.
Музыкант уточнил, что песня будет выпущена в 2023 г. Маккартни не сообщил ее названия, но BBC предполагает, что речь идет о сингле 1978 г. Now And Then («Сейчас и тогда»). В 1994 г. он получил демо-версию песни от вдовы Леннона Йоко Оно. Кассету с композицией Джон Леннон записал незадолго до своей смерти в 1980 г.
Маккартни рассказал, что извлечь голос Леннона из песни на кассете смог режиссер Питер Джексон, выпустивший документальный фильм о группе под названием The Beatles: Get Back в ноябре 2021 г. BBC отмечает, что ту же технологию музыкант использовал, чтобы «спеть дуэтом» с Ленноном в недавнем туре, а также при переиздании альбома Revolver в 2022 г.
Группа The Beatles была основана в 1960 г. в Ливерпуле. Основными участниками коллектива были Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Также в разное время в ней играли Стюарт Сатклифф, Пит Бест и Джимми Никол. Большая часть текстов и музыки были написаны Ленноном и Маккартни.
Группа просуществовала 10 лет. За это время музыканты записали 13 студийных альбомов. Композиции The Beatles не раз возглавляли чарты. У группы есть девять статуэток «Грэмми». Также бойз-бенд попал на первую строчку списка величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone, а альбом Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band – на первое место «500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone».