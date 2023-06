Пол Маккартни анонсировал выпуск «последней пластинки» The Beatles

Музыкант уточнил, что песня будет выпущена в 2023 г. Маккартни не сообщил ее названия, но BBC предполагает, что речь идет о сингле 1978 г. Now And Then («Сейчас и тогда»). В 1994 г. он получил демо-версию песни от вдовы Леннона Йоко Оно. Кассету с композицией Джон Леннон записал незадолго до своей смерти в 1980 г.