В Минздраве предложили доработать проект о запрете операций по смене пола
Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай предложил дополнить законопроект о запрете операций по смене пола. Ранее законопроект был рекомендован к принятию в первом чтении думским комитетом по охране здоровья.
«Министерство здравоохранения поддерживает дополнительное регулирование вопросов, связанных со сменой пола человека, при этом <...> мы считаем также необходимым учесть важность сохранения доступности медицинской помощи для тех граждан, у которых существуют соответствующие заболевания», – сказал замминистра (цитата по ТАСС).
Поэтому, по его словам, ко второму чтению министерство могло бы обсудить «некоторые дополнительные поправки, которые, по нашему мнению, могли бы такого рода обеспокоенность учесть». Салагай также добавил, что необходима норма, которая будет обеспечивать возможность принятия подзаконных актов не только дважды в год, а с учетом потребности.
Проект закона был внесен в нижнюю палату примерно 400 депутатами во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным 30 мая. Согласно документу, из ст. 70 закона «Об актах гражданского состояния» предлагается исключить абзац, который позволяет изменить сведения о поле по документу из медицинской организации.
Закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» планируется дополнить новой статьей 45.1, согласно которой медицинские операции по смене пола допускаются только в случае врожденных аномалий у детей, которые будет утверждать врачебная комиссия. Перечень таких организаций и порядок выдачи таких решений будет в свою очередь утверждать правительство.
Кроме этого, проектом вносится запрет на внесение исправлений или изменений в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями. Сейчас закон позволяет органам ЗАГС составлять заключения о внесении изменений в документы гражданина, представившего медицинскую справку о смене пола.