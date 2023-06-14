В Минздраве предложили доработать проект о запрете операций по смене пола

Поэтому, по его словам, ко второму чтению министерство могло бы обсудить «некоторые дополнительные поправки, которые, по нашему мнению, могли бы такого рода обеспокоенность учесть». Салагай также добавил, что необходима норма, которая будет обеспечивать возможность принятия подзаконных актов не только дважды в год, а с учетом потребности.