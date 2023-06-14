В правительство внесли предложение о едином определении многодетной семьи
В правительство внесли проект документа, который предлагает наделять статусом многодетной семьи с тремя и более детьми. Об этом рассказал министр труда Антон Котяков, пишет ТАСС.
На правительственном часе в Госдуме министр также рассказал, что в новых регионах семьи получили 80 тыс. сертификатов на материнский капитал.
О необходимости ввести единое определение многодетной семьи, которое «однозначно бы трактовалось как в регионах, так и в федеральной структуре», 23 марта заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Реализация этой инициативы потребует дополнительных расходов из бюджета, предупредил он.
В мае замдиректора департамента демографической и семейной политики Елена Семенова на круглом столе в Госдуме сообщила, что Минтруд поддерживает идею установить единое определение многодетной семьи в России и считает, что к таковым следует относить семьи с тремя и более детьми. Одновременно с этим регионы должны получить право расширять по своему усмотрению категории семей, относящихся к многодетным, добавила Семенова.
1 июня президент России Владимир Путин поручил ускорить работу над установлением единого статуса многодетной семьи, а также предусмотреть удостоверение, подтверждающее статус, и в электронном формате