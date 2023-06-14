В правительство внесли предложение о едином определении многодетной семьи

В мае замдиректора департамента демографической и семейной политики Елена Семенова на круглом столе в Госдуме сообщила, что Минтруд поддерживает идею установить единое определение многодетной семьи в России и считает, что к таковым следует относить семьи с тремя и более детьми. Одновременно с этим регионы должны получить право расширять по своему усмотрению категории семей, относящихся к многодетным, добавила Семенова.