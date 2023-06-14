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Общество

В правительство внесли предложение о едином определении многодетной семьи

Ведомости

В правительство внесли проект документа, который предлагает наделять статусом многодетной семьи с тремя и более детьми. Об этом рассказал министр труда Антон Котяков, пишет ТАСС.

На правительственном часе в Госдуме министр также рассказал, что в новых регионах семьи получили 80 тыс. сертификатов на материнский капитал.

О необходимости ввести единое определение многодетной семьи, которое «однозначно бы трактовалось как в регионах, так и в федеральной структуре», 23 марта заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Реализация этой инициативы потребует дополнительных расходов из бюджета, предупредил он.

В мае замдиректора департамента демографической и семейной политики Елена Семенова на круглом столе в Госдуме сообщила, что Минтруд поддерживает идею установить единое определение многодетной семьи в России и считает, что к таковым следует относить семьи с тремя и более детьми. Одновременно с этим регионы должны получить право расширять по своему усмотрению категории семей, относящихся к многодетным, добавила Семенова. 

1 июня президент России Владимир Путин поручил ускорить работу над установлением единого статуса многодетной семьи, а также предусмотреть удостоверение, подтверждающее статус, и в электронном формате

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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