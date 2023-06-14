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Шри-Ланка прорабатывает введение бесплатных виз для туристов

Ведомости

Власти Шри-Ланки обсуждают вопрос введения бесплатных виз для приезжающих туристов, сообщила посол республики в РФ Джанита Лиянаге в интервью «РИА Новости» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Да, бесплатные визы для туристов все еще обсуждаются. Наш министр туризма усердно работает над этим вопросом... Я думаю, уже скоро они могут появиться, мы работаем над этим», – рассказал она.

Посол добавила, что в этом году Шри-Ланка ожидает «огромного» числа туристов, не приведя каких-либо цифр.

О том, что власти Шри-Ланки планируют ввести бесплатные визы по прибытии по аналогии с Мальдивами, сообщали в апреле СМИ. В министерстве туризма республики считают, что этот механизм увеличит туристический поток.

В феврале глава МИД РФ Сергей Лавров рассказывал, что Россия запланировала согласовать введение безвизового режима с 11 странами, включая Индию. Лавров также отметил, что МИД работает и над снятием ограничений на выдачу электронных виз в около 70 стран, за исключением недружественных.

Весной прошлого года власти Шри-Ланки заявили о своих планах признать карты «Мир», но осенью ЦБ страны не разрешил использовать карты российской платежной системы на фоне санкций США. В марте 2023 г. российский посол в Шри-Ланке и на Мальдивах Леван Джагарян отмечал, что от Шри-Ланки не поступало ответа по поводу использования карт «Мир».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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