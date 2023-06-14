Шри-Ланка прорабатывает введение бесплатных виз для туристов

Весной прошлого года власти Шри-Ланки заявили о своих планах признать карты «Мир», но осенью ЦБ страны не разрешил использовать карты российской платежной системы на фоне санкций США. В марте 2023 г. российский посол в Шри-Ланке и на Мальдивах Леван Джагарян отмечал, что от Шри-Ланки не поступало ответа по поводу использования карт «Мир».