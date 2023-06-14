Шри-Ланка прорабатывает введение бесплатных виз для туристов
«Да, бесплатные визы для туристов все еще обсуждаются. Наш министр туризма усердно работает над этим вопросом... Я думаю, уже скоро они могут появиться, мы работаем над этим», – рассказал она.
Посол добавила, что в этом году Шри-Ланка ожидает «огромного» числа туристов, не приведя каких-либо цифр.
О том, что власти Шри-Ланки планируют ввести бесплатные визы по прибытии по аналогии с Мальдивами, сообщали в апреле СМИ. В министерстве туризма республики считают, что этот механизм увеличит туристический поток.
В феврале глава МИД РФ Сергей Лавров рассказывал, что Россия запланировала согласовать введение безвизового режима с 11 странами, включая Индию. Лавров также отметил, что МИД работает и над снятием ограничений на выдачу электронных виз в около 70 стран, за исключением недружественных.
Весной прошлого года власти Шри-Ланки заявили о своих планах признать карты «Мир», но осенью ЦБ страны не разрешил использовать карты российской платежной системы на фоне санкций США. В марте 2023 г. российский посол в Шри-Ланке и на Мальдивах Леван Джагарян отмечал, что от Шри-Ланки не поступало ответа по поводу использования карт «Мир».