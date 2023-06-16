Суд освободил из СИЗО бывшего совладельца сетей «Кофе хауз» и «Азбука вкуса»

С 2008 г. Якубовский владел долей в кипрской V.M.H.Y. Holdings Ltd., которая контролировала в том числе «Азбуку вкуса». В 2014 г. Якубовский продал долю в этом холдинге, через которую владел около 11% в сети магазинов, своим партнерам – бывшим владельцам Экспобанка Андрею Вдовину, Павлу Масловскому и Питеру Хамбро. В сети кофеен «Кофе хауз» Якубовскому принадлежало около 16%. Летом 2014 г. он вместе с другими владельцами также передал этот актив сети «Шоколадница». На тот момент в России работали 226 кофеен сети.