Суд освободил из СИЗО бывшего совладельца сетей «Кофе хауз» и «Азбука вкуса»
Мещанский суд Москвы освободил из СИЗО бывшего совладельца сетей «Кофе хауз» и «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского, поскольку не нашел оснований для продления ареста. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Вместо этого Якубовский отправлен под домашний арест сроком до 14 августа. Также в его отношении установлено несколько ограничений, в том числе на пользование интернетом и мобильной связью, а также на общение со всеми за исключением круга ближайших родственников, сотрудников ФСИН, правозащитников, правоохранительных органов и судов.
Якубовский был задержан в апреле 2023 г. по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), позже ему предъявили обвинение. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Подробности дела не приводятся.
С 2008 г. Якубовский владел долей в кипрской V.M.H.Y. Holdings Ltd., которая контролировала в том числе «Азбуку вкуса». В 2014 г. Якубовский продал долю в этом холдинге, через которую владел около 11% в сети магазинов, своим партнерам – бывшим владельцам Экспобанка Андрею Вдовину, Павлу Масловскому и Питеру Хамбро. В сети кофеен «Кофе хауз» Якубовскому принадлежало около 16%. Летом 2014 г. он вместе с другими владельцами также передал этот актив сети «Шоколадница». На тот момент в России работали 226 кофеен сети.