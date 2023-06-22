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В Ростовской области загорелся склад с посудой на площади 2000 кв. м

Ведомости

В Ростовской области возник пожар на площади 2000 кв. м на складе в поселке Янтарный Аксайского района, сообщил Telegram-канал регионального управления МЧС России.

«В 06:34 поступила информация о пожаре по адресу: Янтарный, ул. Малое Зеленое кольцо, 3а. Площадь пожара 2000 кв. м», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки, внешнее воздействие исключено.

Позднее в пресс-службе МЧС уточнили, что загорелся склад с посудой и электротехникой на рынке «Классик». Угрозы распространения огня на соседние постройки нет.

К тушению привлечены 63 человека, 21 единица техники, в том числе пожарный вертолет. К месту пожара был также направлен пожарный поезд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных