В Ростовской области загорелся склад с посудой на площади 2000 кв. м
В Ростовской области возник пожар на площади 2000 кв. м на складе в поселке Янтарный Аксайского района, сообщил Telegram-канал регионального управления МЧС России.
«В 06:34 поступила информация о пожаре по адресу: Янтарный, ул. Малое Зеленое кольцо, 3а. Площадь пожара 2000 кв. м», – говорится в сообщении.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки, внешнее воздействие исключено.
Позднее в пресс-службе МЧС уточнили, что загорелся склад с посудой и электротехникой на рынке «Классик». Угрозы распространения огня на соседние постройки нет.
К тушению привлечены 63 человека, 21 единица техники, в том числе пожарный вертолет. К месту пожара был также направлен пожарный поезд.