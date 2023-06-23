Генпрокурор поручил проверить обоснованность тарифов энергосбытовых компаний
В ходе рабочего визита в Оренбург генеральный прокурор России Игорь Краснов дал поручение проверить, не включают ли энергосбытовые компании в регионах необоснованные расходы в собственные тарифы, передает ТАСС.
«По субъектам Российской Федерации <...> надо будет посмотреть по управляющим компаниям и вообще, в целом, по тарифам энергосбытовых компаний. Надо, чтобы энергосбытовые компании свои необоснованные траты не включали в тариф», – сказал генпрокурор подчиненным во время приема граждан.
23 июня Краснов прибыл с рабочим визитом в Оренбург. Помимо личного приема граждан, у генпрокурора также запланирована встреча с представителями бизнес-сообщества региона и коллективом прокуратуры Оренбургской области.
4 мая министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что увеличение тарифа на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС), которую осуществляет «Россети», носит разовый характер. До этого правительство увеличило тариф на передачу электроэнергии по ЕНЭС с 1 мая на 6,3%. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) тогда пояснили, что индексация связана с «реализацией масштабной инвестиционной программы в сетевом комплексе».
4 апреля президент РФ Владимир Путин напомнил, что индексации тарифов ЖКХ в ближайшие полтора года не будет. С 1 января 2023 г. в России в среднем на 9% уже увеличилась стоимость услуг ЖКХ. С 1 декабря 2022 г. уже были проиндексированы коммунальные тарифы. До 2022 г. суммы в платежках увеличивались каждое 1 июля. Такое решение позволит регионам более полутора лет, то есть до 1 июля 2024 г., не проводить индексацию тарифов, отмечали в Минэке.