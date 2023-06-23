Генпрокурор поручил проверить обоснованность тарифов энергосбытовых компаний

4 апреля президент РФ Владимир Путин напомнил, что индексации тарифов ЖКХ в ближайшие полтора года не будет. С 1 января 2023 г. в России в среднем на 9% уже увеличилась стоимость услуг ЖКХ. С 1 декабря 2022 г. уже были проиндексированы коммунальные тарифы. До 2022 г. суммы в платежках увеличивались каждое 1 июля. Такое решение позволит регионам более полутора лет, то есть до 1 июля 2024 г., не проводить индексацию тарифов, отмечали в Минэке.