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Общество

Генпрокурор поручил проверить обоснованность тарифов энергосбытовых компаний

Ведомости

В ходе рабочего визита в Оренбург генеральный прокурор России Игорь Краснов дал поручение проверить, не включают ли энергосбытовые компании в регионах необоснованные расходы в собственные тарифы, передает ТАСС.

«По субъектам Российской Федерации <...> надо будет посмотреть по управляющим компаниям и вообще, в целом, по тарифам энергосбытовых компаний. Надо, чтобы энергосбытовые компании свои необоснованные траты не включали в тариф», – сказал генпрокурор подчиненным во время приема граждан.

23 июня Краснов прибыл с рабочим визитом в Оренбург. Помимо личного приема граждан, у генпрокурора также запланирована встреча с представителями бизнес-сообщества региона и коллективом прокуратуры Оренбургской области.

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4 мая министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что увеличение тарифа на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС), которую осуществляет «Россети», носит разовый характер. До этого правительство увеличило тариф на передачу электроэнергии по ЕНЭС с 1 мая на 6,3%. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) тогда пояснили, что индексация связана с «реализацией масштабной инвестиционной программы в сетевом комплексе».

4 апреля президент РФ Владимир Путин напомнил, что индексации тарифов ЖКХ в ближайшие полтора года не будет. С 1 января 2023 г. в России в среднем на 9% уже увеличилась стоимость услуг ЖКХ. С 1 декабря 2022 г. уже были проиндексированы коммунальные тарифы. До 2022 г. суммы в платежках увеличивались каждое 1 июля. Такое решение позволит регионам более полутора лет, то есть до 1 июля 2024 г., не проводить индексацию тарифов, отмечали в Минэке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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