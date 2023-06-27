Шесть человек погибли в ДТП под Самарой
В результате ДТП на трассе А-300 под Самарой погибли шесть человек, еще шестеро пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.
«27 июня 2023 г. примерно в 01:30 (00:30 мск. – Ред.) на 110 км а/д А-300 произошло столкновение двух автомобилей: минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra. На месте ДТП погибло шесть человек, еще шесть с телесными повреждениями доставлены в лечебное учреждение», – сказано в сообщении.
Причиной ДТП стал выезд легкового автомобиля на полосу встречного движения. В результате водитель и четыре пассажира легкового автомобиля скончались, также погиб один пассажир минивэна. Все погибшие – граждане других государств, рассказал начальник УГИБДД по Самарской области Юрий Некрасов.
Ранее сообщалось о пяти погибших. По информации «РИА Новости», погибшие и пострадавшие являются гражданами Узбекистана и Киргизии. В прокуратуре Самарской области сообщили, что по факту ДТП начата проверка, передает ТАСС.