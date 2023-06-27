Шесть человек погибли в ДТП под Самарой

«27 июня 2023 г. примерно в 01:30 (00:30 мск. – Ред.) на 110 км а/д А-300 произошло столкновение двух автомобилей: минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra. На месте ДТП погибло шесть человек, еще шесть с телесными повреждениями доставлены в лечебное учреждение», – сказано в сообщении.