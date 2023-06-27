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Общество

Шесть человек погибли в ДТП под Самарой

Ведомости

В результате ДТП на трассе А-300 под Самарой погибли шесть человек, еще шестеро пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

«27 июня 2023 г. примерно в 01:30 (00:30 мск. – Ред.) на 110 км а/д А-300 произошло столкновение двух автомобилей: минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra. На месте ДТП погибло шесть человек, еще шесть с телесными повреждениями доставлены в лечебное учреждение», – сказано в сообщении.

Причиной ДТП стал выезд легкового автомобиля на полосу встречного движения. В результате водитель и четыре пассажира легкового автомобиля скончались, также погиб один пассажир минивэна. Все погибшие – граждане других государств, рассказал начальник УГИБДД по Самарской области Юрий Некрасов.

Ранее сообщалось о пяти погибших. По информации «РИА Новости», погибшие и пострадавшие являются гражданами Узбекистана и Киргизии. В прокуратуре Самарской области сообщили, что по факту ДТП начата проверка, передает ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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