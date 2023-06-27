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Общество

В Москве после драки госпитализирован режиссер Сергей Попов

Ведомости

Режиссер Сергей Попов пострадал в драке на юге Москвы, в результате конфликта его госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника, инцидент произошел 26 июня на Варшавском шоссе. Конфликт перерос в драку, в результате чего режиссер получил травму головы. Источник уточнил, что сейчас полиция устанавливает других участников и причину конфликта.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что информация о госпитализации мужчины с телесными повреждениями поступила в полицию 27 июня. По предварительным данным, он получил травмы во время конфликта с неизвестными на юге Москвы. Другие подробности инцидента и имя пострадавшего не уточняются.

«Известия» утверждают, что травму головы Попов получил во время съемок. По информации издания, конфликт произошел между режиссером и охраной. Попов потерял сознание после того, как один из охранников ударил его по голове, пишут «Известия». Информация, где именно проходили съемки, не уточняется.

Telegram-канал «112» пишет, что в драке Попов получил травму головы и «на какое-то время потерял сознание». По информации ресурса, режиссера доставили в реанимацию с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга.

Сергею Попову 48 лет. Он окончил ВГИК в 2002 г. (мастерская К.Г. Шахназарова и А.А. Эшпая). Режиссер известен по сериалам «Мосгаз. Западня», «Заключение», «Выхожу тебя искать», «Фурцева. Легенда о Екатерине» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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