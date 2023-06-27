В Москве после драки госпитализирован режиссер Сергей Попов

«Известия» утверждают, что травму головы Попов получил во время съемок. По информации издания, конфликт произошел между режиссером и охраной. Попов потерял сознание после того, как один из охранников ударил его по голове, пишут «Известия». Информация, где именно проходили съемки, не уточняется.