В Москве после драки госпитализирован режиссер Сергей Попов
Режиссер Сергей Попов пострадал в драке на юге Москвы, в результате конфликта его госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника, инцидент произошел 26 июня на Варшавском шоссе. Конфликт перерос в драку, в результате чего режиссер получил травму головы. Источник уточнил, что сейчас полиция устанавливает других участников и причину конфликта.
В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что информация о госпитализации мужчины с телесными повреждениями поступила в полицию 27 июня. По предварительным данным, он получил травмы во время конфликта с неизвестными на юге Москвы. Другие подробности инцидента и имя пострадавшего не уточняются.
«Известия» утверждают, что травму головы Попов получил во время съемок. По информации издания, конфликт произошел между режиссером и охраной. Попов потерял сознание после того, как один из охранников ударил его по голове, пишут «Известия». Информация, где именно проходили съемки, не уточняется.
Telegram-канал «112» пишет, что в драке Попов получил травму головы и «на какое-то время потерял сознание». По информации ресурса, режиссера доставили в реанимацию с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга.
Сергею Попову 48 лет. Он окончил ВГИК в 2002 г. (мастерская К.Г. Шахназарова и А.А. Эшпая). Режиссер известен по сериалам «Мосгаз. Западня», «Заключение», «Выхожу тебя искать», «Фурцева. Легенда о Екатерине» и др.