В Карачаево-Черкесии задержали зампреда правительства по делу о хищении 100 млн рублей

В МВД уточняют, что в деятельности преступного сообщества участвовали сотрудники и руководители республиканской клинической больницы. Также среди них были и предприниматели, которые работают и в других регионах Северо-Кавказского федерального округа. Во время обысков в домах подозреваемых следователи изъяли крупные суммы денег, отметила Волк.