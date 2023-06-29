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Общество

В Карачаево-Черкесии задержали зампреда правительства по делу о хищении 100 млн рублей

Ведомости

В Карачаево-Черкесии задержали семь человек по подозрению в хищении федеральных средств на 100 млн руб., в том числе и заместителя председателя правительства республики. Об этом сообщили официальный представитель МВД России Ирина Волк и Центр общественных связей ФСБ.

ФСБ совместно с МВД выявили преступную группу, которую может возглавлять зампред правительства Карачаево-Черкесии. По данным «РИА Новости», зампред республики Ирина Гербекова находится под домашним арестом.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества с использованием служебного положения). По версии следствия, подозреваемые занимались хищением средств, выделенных из федерального бюджета на госпрограмму развития здравоохранения. Деньги предназначались в том числе на закупку лекарств, оборудования и выплату зарплат медработникам. По предварительной оценке, ущерб от их действий может составить 100 млн руб.

В МВД уточняют, что в деятельности преступного сообщества участвовали сотрудники и руководители республиканской клинической больницы. Также среди них были и предприниматели, которые работают и в других регионах Северо-Кавказского федерального округа. Во время обысков в домах подозреваемых следователи изъяли крупные суммы денег, отметила Волк.

28 июня «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что в отношении зампреда республики по социальным вопросам Гербековой возбуждено уголовное дело о хищении крупной суммы. Уточнялось, что вменяемые ей преступления она могла совершить, работая главврачом клинической больницы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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