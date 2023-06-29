В Карачаево-Черкесии задержали зампреда правительства по делу о хищении 100 млн рублей
В Карачаево-Черкесии задержали семь человек по подозрению в хищении федеральных средств на 100 млн руб., в том числе и заместителя председателя правительства республики. Об этом сообщили официальный представитель МВД России Ирина Волк и Центр общественных связей ФСБ.
ФСБ совместно с МВД выявили преступную группу, которую может возглавлять зампред правительства Карачаево-Черкесии. По данным «РИА Новости», зампред республики Ирина Гербекова находится под домашним арестом.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества с использованием служебного положения). По версии следствия, подозреваемые занимались хищением средств, выделенных из федерального бюджета на госпрограмму развития здравоохранения. Деньги предназначались в том числе на закупку лекарств, оборудования и выплату зарплат медработникам. По предварительной оценке, ущерб от их действий может составить 100 млн руб.
В МВД уточняют, что в деятельности преступного сообщества участвовали сотрудники и руководители республиканской клинической больницы. Также среди них были и предприниматели, которые работают и в других регионах Северо-Кавказского федерального округа. Во время обысков в домах подозреваемых следователи изъяли крупные суммы денег, отметила Волк.
28 июня «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что в отношении зампреда республики по социальным вопросам Гербековой возбуждено уголовное дело о хищении крупной суммы. Уточнялось, что вменяемые ей преступления она могла совершить, работая главврачом клинической больницы.