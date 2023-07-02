Путин поздравил российских моряков и речников с профессиональным праздником

Российских моряков и речников с праздником также поздравил премьер-министр Михаил Мишустин. Структура водного транспорта сейчас включает в себя, по его словам, более 100 000 км судоходных рек, включая Единую глубоководную систему России, уникальный Северный морской путь, крупнейший в мире ледокольный флот и более 60 морских портов. Работники отрасли перевозят «миллионы тонн» различных грузов и обеспечивают бесперебойное снабжение отдаленных территорий Крайнего Севера, Дальнего Востока, а также Калининградской области, подчеркнул премьер.