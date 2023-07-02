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Путин поздравил российских моряков и речников с профессиональным праздником

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил российских моряков и речников с Днем работников морского и речного флота, который отмечается в первое воскресенье июля. Поздравление главы государства опубликовано на сайте Кремля. 

По словам Путина, водный транспорт всегда играл большую роль в истории России, «формировании единого экономического пространства, в развитии социальной сферы». 

Сейчас отрасль развивается и уверенно набирает темпы: наращиваются пассажирские и грузовые перевозки, совершенствуется береговая, логистическая инфраструктура, уделяется приоритетное внимание обеспечению безопасности судоходства, внедрению инноваций и грамотных управленческих решений, а также повышению качества услуг, перечислил президент. 

Он подчеркнул, что работникам флота предстоит организовать работу водного транспорта в новых регионах России, перед ними стоят задачи по «налаживанию перспективных партнерских связей и международных торговых коридоров, созданию востребованных туристических маршрутов».

Российских моряков и речников с праздником также поздравил премьер-министр Михаил Мишустин. Структура водного транспорта сейчас включает в себя, по его словам, более 100 000 км судоходных рек, включая Единую глубоководную систему России, уникальный Северный морской путь, крупнейший в мире ледокольный флот и более 60 морских портов. Работники отрасли перевозят «миллионы тонн» различных грузов и обеспечивают бесперебойное снабжение отдаленных территорий Крайнего Севера, Дальнего Востока, а также Калининградской области, подчеркнул премьер. 

Отрасль, по его мнению, динамично развивается несмотря на санкции: успешно сформирована новая логистика внешнеторгового обмена, продолжается реализация крупных инвестиционных проектов, поступательный рост грузооборота морских портов.

День работников морского и речного флота был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г. После распада Советского Союза праздник по-прежнему сохранился в России и на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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