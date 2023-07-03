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В Свердловской области в ДТП погибли пять человек

Ведомости

На трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов в Свердловской области столкнулись два автомобиля, в результате аварии погибли пять человек. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на отделение пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

ДТП произошло на 44-м км автодороги. На трассе столкнулись Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander. По данным издания, авария произошла 2 июля в 22:49. По словам очевидцев, одна из машин полностью сгорела, пишет Ura.ru. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

В региональном МЧС сообщили, что на месте аварии работают спасатели, передает местный портал E1. К тушению пожара привлечены восемь человек личного состава и две единицы техники, уточнили в ведомстве.

ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию сообщает, что водитель и три пассажира Hyundai погибли на месте ДТП до приезда скорой помощи. Еще один человек из Hyundai скончался в машине скорой помощи. В ведомстве добавили, что при обследовании участка дороги, где произошла авария, было выявлено занижение обочины. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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