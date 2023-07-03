В Свердловской области в ДТП погибли пять человек

ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию сообщает, что водитель и три пассажира Hyundai погибли на месте ДТП до приезда скорой помощи. Еще один человек из Hyundai скончался в машине скорой помощи. В ведомстве добавили, что при обследовании участка дороги, где произошла авария, было выявлено занижение обочины.