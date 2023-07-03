В Свердловской области в ДТП погибли пять человек
На трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов в Свердловской области столкнулись два автомобиля, в результате аварии погибли пять человек. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на отделение пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
ДТП произошло на 44-м км автодороги. На трассе столкнулись Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander. По данным издания, авария произошла 2 июля в 22:49. По словам очевидцев, одна из машин полностью сгорела, пишет Ura.ru. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.
В региональном МЧС сообщили, что на месте аварии работают спасатели, передает местный портал E1. К тушению пожара привлечены восемь человек личного состава и две единицы техники, уточнили в ведомстве.
ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию сообщает, что водитель и три пассажира Hyundai погибли на месте ДТП до приезда скорой помощи. Еще один человек из Hyundai скончался в машине скорой помощи. В ведомстве добавили, что при обследовании участка дороги, где произошла авария, было выявлено занижение обочины.