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Общество

Два ребенка пропали из лагеря в Новосибирской области

Ведомости

Две девочки пропали из оздоровительного лагеря в Бердске Новосибирской области, сотрудники МЧС начали их поиски. Об этом сообщил глава ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов во время оперативного совещания в правительстве региона. 

«Продолжаются поиски двух детей, которые самостоятельно покинули оздоровительный лагерь в ночное время в Новосибирском районе. Перешли к оперативным розыскным мероприятиям», – сказал он (цит. по NGS.ru). 

Позже в пресс-службе МВД сообщили, что из лагеря сбежали две девочки 2006 и 2009 годов рождения. Они стоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН) и до этого неоднократно убегали из дома. 

Сообщение о пропаже девочек поступило вечером 2 июля, передает ТАСС. Их поисками занимаются сотрудники полиции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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