Два ребенка пропали из лагеря в Новосибирской области
Две девочки пропали из оздоровительного лагеря в Бердске Новосибирской области, сотрудники МЧС начали их поиски. Об этом сообщил глава ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов во время оперативного совещания в правительстве региона.
«Продолжаются поиски двух детей, которые самостоятельно покинули оздоровительный лагерь в ночное время в Новосибирском районе. Перешли к оперативным розыскным мероприятиям», – сказал он (цит. по NGS.ru).
Позже в пресс-службе МВД сообщили, что из лагеря сбежали две девочки 2006 и 2009 годов рождения. Они стоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН) и до этого неоднократно убегали из дома.
Сообщение о пропаже девочек поступило вечером 2 июля, передает ТАСС. Их поисками занимаются сотрудники полиции.