МВД России объявило в розыск бывшего руководителя СБУ Грицака

Тогда обвинение было предъявлено и бывшему первому зампредседателя СБУ Виталию Маликову. По данным комитета, Маликов с 2016 по 2018 г. руководил операцией против жителей Донбасса, в результате которой погибли 97 граждан, 156 пострадали.