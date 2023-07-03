МВД России объявило в розыск бывшего руководителя СБУ Грицака
МВД России объявило в розыск бывшего руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, обвиняемого в обстрелах Донбасса. Это следует из базы данных ведомства, по какой статье разыскивается Грицак, не уточняется.
29 июня Следственный комитет (СК) России предъявил обвинение экс-руководителю СБУ за обстрелы Донбасса в 2014–2016 гг. «В результате его преступных действий погибли 190 и ранены 380 граждан, разрушены или повреждены более 400 объектов инфраструктуры», – сообщили в пресс-службе.
Тогда обвинение было предъявлено и бывшему первому зампредседателя СБУ Виталию Маликову. По данным комитета, Маликов с 2016 по 2018 г. руководил операцией против жителей Донбасса, в результате которой погибли 97 граждан, 156 пострадали.
31 мая МВД объявило в розыск первого замначальника генштаба ВСУ Игоря Колесника, а также замначальника генштаба ВСУ Александра Локоту и замкомандующего сухопутными войсками Украины Андрея Грищенко. В марте СК предъявил им обвинения в причастности к гибели более 500 мирных жителей.