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МВД России объявило в розыск бывшего руководителя СБУ Грицака

Ведомости

МВД России объявило в розыск бывшего руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, обвиняемого в обстрелах Донбасса. Это следует из базы данных ведомства, по какой статье разыскивается Грицак, не уточняется.

29 июня Следственный комитет (СК) России предъявил обвинение экс-руководителю СБУ за обстрелы Донбасса в 2014–2016 гг. «В результате его преступных действий погибли 190 и ранены 380 граждан, разрушены или повреждены более 400 объектов инфраструктуры», – сообщили в пресс-службе.

Тогда обвинение было предъявлено и бывшему первому зампредседателя СБУ Виталию Маликову. По данным комитета, Маликов с 2016 по 2018 г. руководил операцией против жителей Донбасса, в результате которой погибли 97 граждан, 156 пострадали.

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31 мая МВД объявило в розыск первого замначальника генштаба ВСУ Игоря Колесника, а также замначальника генштаба ВСУ Александра Локоту и замкомандующего сухопутными войсками Украины Андрея Грищенко. В марте СК предъявил им обвинения в причастности к гибели более 500 мирных жителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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