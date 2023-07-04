СК завел уголовное дело после гибели подростка от удара током в Екатеринбурге
В Екатеринбурге погиб 15-летний подросток от удара током после того, как залез за мячом на трансформаторную подстанцию. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Свердловской области.
Инцидент произошел на улице Советской. По факту смерти подростка СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание по этой части составляет до двух лет лишения свободы.
Кроме того, в результате происшествия пострадал еще один 15-летний подросток. Он был доставлен в больницу. Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.