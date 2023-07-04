Газета
Общество

СК завел уголовное дело после гибели подростка от удара током в Екатеринбурге

Ведомости

В Екатеринбурге погиб 15-летний подросток от удара током после того, как залез за мячом на трансформаторную подстанцию. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Свердловской области.

Инцидент произошел на улице Советской. По факту смерти подростка СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание по этой части составляет до двух лет лишения свободы.

Кроме того, в результате происшествия пострадал еще один 15-летний подросток. Он был доставлен в больницу. Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Местный портал E1 пишет, что во время игры мяч улетел за забор, обрамляющий водомат. Погибший подросток полез за ним и получил удар электрическим током. По данным Ura.ru, школьники играли в футбол, когда мяч улетел за строение.

В «Россети Урал» сообщили, что водоробот был подключен незаконно к линии электропередачи от частных установок, которые компании не принадлежат.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных