СМИ рассказали о гибели двух российских моряков на судне в Болгарии
3 июля на борту гражданского судна «Милфорд» в территориальных водах Болгарии погибли двое российских моряков. Об этом сообщает местный телеканал БНТ.
«У всех разная версия. Собрана первичная информация, назначена судебно-медицинская экспертиза. Делом занимается районная прокуратура», – рассказал директор региональной морской администрации Валентин Енчев.
«Милфорд» ходит под флагом Белиза, судно занималось работами по углублению дна в районе порта Бургас. По данным телеканала, после этого оно отправилось в Констанцу (Румыния) для дозаправки.
На данный момент судно остается в порту Варны. Погибшим гражданам России было 32 года и 58 лет. Их имена не сообщаются. Уточняется, что один из них был рулевым, другой – шеф-поваром.