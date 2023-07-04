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Общество

СМИ рассказали о гибели двух российских моряков на судне в Болгарии

Ведомости

3 июля на борту гражданского судна «Милфорд» в территориальных водах Болгарии погибли двое российских моряков. Об этом сообщает местный телеканал БНТ.

«У всех разная версия. Собрана первичная информация, назначена судебно-медицинская экспертиза. Делом занимается районная прокуратура», – рассказал директор региональной морской администрации Валентин Енчев.

«Милфорд» ходит под флагом Белиза, судно занималось работами по углублению дна в районе порта Бургас. По данным телеканала, после этого оно отправилось в Констанцу (Румыния) для дозаправки.

На данный момент судно остается в порту Варны. Погибшим гражданам России было 32 года и 58 лет. Их имена не сообщаются. Уточняется, что один из них был рулевым, другой – шеф-поваром.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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