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В Камчатском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31

Ведомости

В Камчатском крае при выполнении планового учебного полета потерпел аварию истребитель МиГ-31. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

Авария произошла над акваторией Авачинского залива. Истребитель был без боекомплекта. Поисково-спасательные силы Тихоокеанского флота ищут экипаж самолета.

В мае в Брянской области потерпели крушение несколько воздушных судов ВКС – два самолета и два вертолета.

До этого в Мурманской области упал истребитель МиГ-31. Авария произошла во время планового учебного полета, оба летчика катапультировались. Пилотов эвакуировали вертолетом поисково-спасательной службы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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