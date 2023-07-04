В Камчатском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31
В Камчатском крае при выполнении планового учебного полета потерпел аварию истребитель МиГ-31. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота.
Авария произошла над акваторией Авачинского залива. Истребитель был без боекомплекта. Поисково-спасательные силы Тихоокеанского флота ищут экипаж самолета.
В мае в Брянской области потерпели крушение несколько воздушных судов ВКС – два самолета и два вертолета.
До этого в Мурманской области упал истребитель МиГ-31. Авария произошла во время планового учебного полета, оба летчика катапультировались. Пилотов эвакуировали вертолетом поисково-спасательной службы.