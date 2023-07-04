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Общество

В Ростове суд назначил подростку шесть лет колонии за подготовку поджога военкомата

Ведомости

Южный окружной военный суд признал подростка виновным в подготовке к поджогу здания военкомата в Ростове-на-Дону и назначил ему шесть лет колонии. Об этом со ссылкой на управление ФСБ по региону сообщает ТАСС.

16-летнего гражданина из Красноярска признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт).

Уточняется, что подросток был участником международной организации «Маньяки. Культ убийств» (МКУ, признана террористической и запрещена в России). Его задержали летом 2022 г. с 14 бутылками с горючей смесью. По версии следствия, он находился под влиянием лидера группировки украинца Егора Краснова, который действовал в интересах Службы безопасности Украины.

В мае сотрудники ФСБ задержали 25-летнего жителя Оренбургской области, который по заданию украинских спецслужб готовил теракты в военкомате и отделе ФСБ России. В его отношении было возбуждено уголовное дело по факту подготовки терактов (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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