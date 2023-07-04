В Ростове суд назначил подростку шесть лет колонии за подготовку поджога военкомата

Уточняется, что подросток был участником международной организации «Маньяки. Культ убийств» (МКУ, признана террористической и запрещена в России). Его задержали летом 2022 г. с 14 бутылками с горючей смесью. По версии следствия, он находился под влиянием лидера группировки украинца Егора Краснова, который действовал в интересах Службы безопасности Украины.