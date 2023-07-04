В Ростове суд назначил подростку шесть лет колонии за подготовку поджога военкомата
Южный окружной военный суд признал подростка виновным в подготовке к поджогу здания военкомата в Ростове-на-Дону и назначил ему шесть лет колонии. Об этом со ссылкой на управление ФСБ по региону сообщает ТАСС.
16-летнего гражданина из Красноярска признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт).
Уточняется, что подросток был участником международной организации «Маньяки. Культ убийств» (МКУ, признана террористической и запрещена в России). Его задержали летом 2022 г. с 14 бутылками с горючей смесью. По версии следствия, он находился под влиянием лидера группировки украинца Егора Краснова, который действовал в интересах Службы безопасности Украины.
В мае сотрудники ФСБ задержали 25-летнего жителя Оренбургской области, который по заданию украинских спецслужб готовил теракты в военкомате и отделе ФСБ России. В его отношении было возбуждено уголовное дело по факту подготовки терактов (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ).