В Екатеринбурге загорелась крыша жилого дома

Прибывшие пожарные развернули у дома оперативный штаб. Жителей эвакуировали. Всего в тушении пожара было задействовано 14 единиц техники и 42 человека личного состава, уточнил исполняющий обязанности заместителя начальника регионального МЧС Вячеслав Новиков. По его словам, огонь загорелся на чердаке жилого дома.