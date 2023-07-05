В Екатеринбурге загорелась крыша жилого дома
В Екатеринбурге загорелась крыша жилого дома на площади 300 кв. м. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС России по Свердловской области.
Возгорание произошло в пятиэтажном доме с пятью подъездами на улице Первомайской. Сообщение о пожаре поступило в МЧС «ранним утром», точное время не сообщается.
Прибывшие пожарные развернули у дома оперативный штаб. Жителей эвакуировали. Всего в тушении пожара было задействовано 14 единиц техники и 42 человека личного состава, уточнил исполняющий обязанности заместителя начальника регионального МЧС Вячеслав Новиков. По его словам, огонь загорелся на чердаке жилого дома.
К 6:57 (4:57 мск) огонь был локализован на площади 300 кв. м. В 7:07 (5:07 мск) пожар потушили.