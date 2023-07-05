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В Екатеринбурге загорелась крыша жилого дома

Ведомости

В Екатеринбурге загорелась крыша жилого дома на площади 300 кв. м. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС России по Свердловской области.

Возгорание произошло в пятиэтажном доме с пятью подъездами на улице Первомайской. Сообщение о пожаре поступило в МЧС «ранним утром», точное время не сообщается. 

Прибывшие пожарные развернули у дома оперативный штаб. Жителей эвакуировали. Всего в тушении пожара было задействовано 14 единиц техники и 42 человека личного состава, уточнил исполняющий обязанности заместителя начальника регионального МЧС Вячеслав Новиков. По его словам, огонь загорелся на чердаке жилого дома.

К 6:57 (4:57 мск) огонь был локализован на площади 300 кв. м. В 7:07 (5:07 мск) пожар потушили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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