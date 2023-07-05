Первого замначальника крымского УФСИН задержали по делу о получении взяток
Первого заместителя начальника УФСИН по Республике Крым задержали по подозрению в получении взяток. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.
Главное следственное управление СК по республике возбудило уголовное дело о получении взяток группой лиц в крупном размере в отношении первого замначальника УФСИН, а также и. о. начальника СИЗО-2 и заместителя начальника СИЗО-1.
По версии следствия, с 2022 г. фирма из Санкт-Петербурга доставляла посылки в СИЗО, а директор компании организовала интернет-магазин для выбора и покупки различных товаров для нужд заключенных. Первый замначальника УФСИН и другие фигуранты дела покровительствовали фирме. Также они допускали провоз бандеролей без соответствующего досмотра. За это они получали от предпринимательницы взятки, уточнили в СК.
Первого замначальника УФСИН накануне задержали в Санкт-Петербурге. Там же была задержана и предпринимательница, которую подозревают в даче взяток. Их этапируют в Симферополь. Свою вину во вменяемых им преступлениях они не признают. Замначальника СИЗО-1 и и. о. начальника СИЗО-2 задержали в Симферополе.
В сообщении СК имя первого замначальника УФСИН не раскрывается. Согласно информации на официальном сайте крымского УФСИН, первым замначальника является Сергей Суворов.