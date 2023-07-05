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Первого замначальника крымского УФСИН задержали по делу о получении взяток

Ведомости

Первого заместителя начальника УФСИН по Республике Крым задержали по подозрению в получении взяток. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Главное следственное управление СК по республике возбудило уголовное дело о получении взяток группой лиц в крупном размере в отношении первого замначальника УФСИН, а также и. о. начальника СИЗО-2 и заместителя начальника СИЗО-1.

По версии следствия, с 2022 г. фирма из Санкт-Петербурга доставляла посылки в СИЗО, а директор компании организовала интернет-магазин для выбора и покупки различных товаров для нужд заключенных. Первый замначальника УФСИН и другие фигуранты дела покровительствовали фирме. Также они допускали провоз бандеролей без соответствующего досмотра. За это они получали от предпринимательницы взятки, уточнили в СК.

Первого замначальника УФСИН накануне задержали в Санкт-Петербурге. Там же была задержана и предпринимательница, которую подозревают в даче взяток. Их этапируют в Симферополь. Свою вину во вменяемых им преступлениях они не признают. Замначальника СИЗО-1 и и. о. начальника СИЗО-2 задержали в Симферополе.

В сообщении СК имя первого замначальника УФСИН не раскрывается. Согласно информации на официальном сайте крымского УФСИН, первым замначальника является Сергей Суворов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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