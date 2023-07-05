Первого замначальника крымского УФСИН задержали по делу о получении взяток

По версии следствия, с 2022 г. фирма из Санкт-Петербурга доставляла посылки в СИЗО, а директор компании организовала интернет-магазин для выбора и покупки различных товаров для нужд заключенных. Первый замначальника УФСИН и другие фигуранты дела покровительствовали фирме. Также они допускали провоз бандеролей без соответствующего досмотра. За это они получали от предпринимательницы взятки, уточнили в СК.