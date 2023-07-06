В Екатеринбурге произошел пожар в кардиологической клинике
В Екатеринбурге загорелся Уральский институт кардиологии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области в своем Telegram-канале.
Пожар произошел в подвале кардиоцентра на площади 20 кв. м. ТАСС пишет, что горел гипсокартон. Причины пожара не уточняются.
Из здания было эвакуировано 285 человек, включая 165 пациентов больницы, 14 из которых лежачие, отметили в ведомстве. В результате происшествия пострадавших нет. В МЧС добавили, что эвакуированных больных направили в ближайшие медицинские учреждения города.
В 8:45 (6:45 мск) пожарные локализовали огонь. В 9:26 (7:26 мск) пожар был потушен. В ликвидации огня участвовали 42 человека, также было задействовано 13 единиц техники. Сейчас спасатели проводят проливку, разборку сгоревших конструкций, а также вентиляцию помещений от дыма, добавили в пресс-службе.