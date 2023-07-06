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Общество

В Екатеринбурге произошел пожар в кардиологической клинике

Ведомости

В Екатеринбурге загорелся Уральский институт кардиологии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области в своем Telegram-канале.

Пожар произошел в подвале кардиоцентра на площади 20 кв. м. ТАСС пишет, что горел гипсокартон. Причины пожара не уточняются.

Из здания было эвакуировано 285 человек, включая 165 пациентов больницы, 14 из которых лежачие, отметили в ведомстве. В результате происшествия пострадавших нет. В МЧС добавили, что эвакуированных больных направили в ближайшие медицинские учреждения города.

В 8:45 (6:45 мск) пожарные локализовали огонь. В 9:26 (7:26 мск) пожар был потушен. В ликвидации огня участвовали 42 человека, также было задействовано 13 единиц техники. Сейчас спасатели проводят проливку, разборку сгоревших конструкций, а также вентиляцию помещений от дыма, добавили в пресс-службе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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