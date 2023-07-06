В Екатеринбурге произошел пожар в кардиологической клинике

Из здания было эвакуировано 285 человек, включая 165 пациентов больницы, 14 из которых лежачие, отметили в ведомстве. В результате происшествия пострадавших нет. В МЧС добавили, что эвакуированных больных направили в ближайшие медицинские учреждения города.