МВД сообщило о наказании за нарушения при обороте метанола

Росалкогольрегулирование на этой неделе поддержало предложение об отмене моратория на внеплановые проверки производителей алкоголя, с которым ранее выступили депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия – За правду». Однако после этого Минфин сообщил, что ведомство и Росалкогольрегулирование продолжат в полном объеме обеспечивать исполнение моратория. При этом государственный контроль в условиях моратория будет осуществляться Росалкогольрегулированием на основе риск-ориентированного подхода с применением индикаторов риска правонарушений, заявили в министерстве.