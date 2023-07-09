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Общество

МВД сообщило о наказании за нарушения при обороте метанола

Ведомости

За нарушения отраслевой регламентации производства и оборота метанола будет предусматриваться административная ответственность, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

В ведомстве в ответе на запрос агентства уточнили, что сейчас Минпромторг разрабатывает проекты федеральных законов, направленные на отраслевую регламентацию производства и оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, а также на установление административной ответственности за противоправные деяния в этой сфере. 

В конце апреля вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за незаконные производство, приобретение, хранение, перевозку или пересылку в целях сбыта метанола либо метанолсодержащих жидкостей под видом алкоголя, напомнили в МВД. За преступление в случае гибели людей может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

Минмпромторг России подготовил законопроект о введении в стране государственного регулирования производства и оборота метилового спирта (метанола), сообщила ранее «Ведомостям» пресс-служба ведомства. Там уточнили, что документом предусматривается введение новых обязательных требований к обороту метанола, что позволит ограничить перечень участников рынка производства и оборота метилового спирта, исключив его неподконтрольный оборот.

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Инициатива также позволит сформировать систему учета объемов выпуска, реализации и использования метанола предприятиями – участниками рынка, подчеркнули в Минпромторге.

В начале июня в нескольких регионах России произошли массовые отравления суррогатным алкоголем. Причиной стал алкоголь марки «Мистер сидр», который производился в Самарской области. В СК РФ сообщили, что в ходе химической судебной экспертизы в изъятом сидре выявлены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. От употребления напитка отравились 106 человек, 36 из них скончались.

Росалкогольрегулирование на этой неделе поддержало предложение об отмене моратория на внеплановые проверки производителей алкоголя, с которым ранее выступили депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия – За правду». Однако после этого Минфин сообщил, что ведомство и Росалкогольрегулирование продолжат в полном объеме обеспечивать исполнение моратория. При этом государственный контроль в условиях моратория будет осуществляться Росалкогольрегулированием на основе риск-ориентированного подхода с применением индикаторов риска правонарушений, заявили в министерстве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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