Шесть человек погибли при нападении мужчины с ножом на детский сад в Китае
Шесть человек, в том числе трое детей, погибли после того, как мужчина с ножом совершил нападение на детский сад на юге Китая, еще один человек пострадал. Об этом сообщил представитель полиции в разговоре с BBC.
Инцидент произошел в южно-восточной китайской провинции Гуандун в 07:40 по местному времени (02:40 мск). Уточняется, что в это время родители обычно отвозят своих детей в школы на летние занятия.
Нападавший арестован. Им оказался 25-летний мужчина с фамилией Ву. Его мотивы не уточняются.
Согласно китайскому законодательству, только ограниченному кругу лиц разрешено владеть огнестрельным оружием. При этом в последние годы в стране участились случаи нападения с применением ножей. В частности, по данным BBC, в период с 2010 г. произошло как минимум 17 нападений с ножом в школах. При этом большая часть из них (10 нападений) произошли в период с 2018 по 2023 гг. В последний раз такой инцидент произошел в августе 2022 г., когда в результате нападения в детском саду в провинции Цзянси три человека погибли, еще шестеро получили ранения.