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Общество

Шесть человек погибли при нападении мужчины с ножом на детский сад в Китае

Ведомости

Шесть человек, в том числе трое детей, погибли после того, как мужчина с ножом совершил нападение на детский сад на юге Китая, еще один человек пострадал. Об этом сообщил представитель полиции в разговоре с BBC. 

Инцидент произошел в южно-восточной китайской провинции Гуандун в 07:40 по местному времени (02:40 мск). Уточняется, что в это время родители обычно отвозят своих детей в школы на летние занятия. 

Нападавший арестован. Им оказался 25-летний мужчина с фамилией Ву. Его мотивы не уточняются. 

Согласно китайскому законодательству, только ограниченному кругу лиц разрешено владеть огнестрельным оружием. При этом в последние годы в стране участились случаи нападения с применением ножей. В частности, по данным BBC, в период с 2010 г. произошло как минимум 17 нападений с ножом в школах. При этом большая часть из них (10 нападений) произошли в период с 2018 по 2023 гг. В последний раз такой инцидент произошел в августе 2022 г., когда в результате нападения в детском саду в провинции Цзянси три человека погибли, еще шестеро получили ранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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