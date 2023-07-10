Шесть человек погибли при нападении мужчины с ножом на детский сад в Китае

Согласно китайскому законодательству, только ограниченному кругу лиц разрешено владеть огнестрельным оружием. При этом в последние годы в стране участились случаи нападения с применением ножей. В частности, по данным BBC, в период с 2010 г. произошло как минимум 17 нападений с ножом в школах. При этом большая часть из них (10 нападений) произошли в период с 2018 по 2023 гг. В последний раз такой инцидент произошел в августе 2022 г., когда в результате нападения в детском саду в провинции Цзянси три человека погибли, еще шестеро получили ранения.