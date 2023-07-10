Из-за непогоды в Сочи 17 самолетов ушли на запасные аэродромы
В аэропорту Сочи сообщили, что за сутки 17 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
«За прошедшие сутки командирами 17 воздушных судов были приняты решения уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полетов», – сказано в сообщении.
При этом в пресс-службе отметили, что в ночь на 10 июля произошло улучшение погодных условий, в связи с чем с 02:00 аэропорт работает в штатном режиме. По состоянию на 09:00 мск 15 из 17 самолетов приземлились в аэропорту Сочи, из них 13 судов уже были обслужены и вылетели в города назначения.
Несмотря на улучшение погоды, метеорологи предупреждают, что к вечеру погода может снова измениться. В аэропорту также напомнили о сложной обстановке на дорогах в Адлерском районе и на федеральной территории «Сириус».
Согласно информации на онлайн-табло «Яндекс Расписание» на 10:50 мск, по меньшей мере 38 рейсов прилетели или прилетят в Сочи с задержкой, еще пять были отменены.
Сейчас на всей территории Сочи действует штормовое предупреждение. В городе ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер до 23 м/с. также не исключены смерчи, сходы оползней и подъем уровня воды в реках. Из-за непогоды подтопленным оказался поселок Мирный в Сириусе. Спасатели начали эвакуировать жителей оттуда. Кроме того, в Хостинском, Адлерском районах Сочи, а также в Сириусе власти ввели режим ЧС муниципального характера.
В МЧС по Краснодарскому краю ранее предупреждали, что с 7 по 10 июля в регионе ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с. 9 июля в Хостинском районе Сочи из-за ливней потоком воды унесло около десяти автомобилей. Также подтопленными оказались два дома. К вечеру 9 июля в МЧС сообщили, что вода сошла.