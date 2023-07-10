Из-за непогоды в Сочи 17 самолетов ушли на запасные аэродромы

При этом в пресс-службе отметили, что в ночь на 10 июля произошло улучшение погодных условий, в связи с чем с 02:00 аэропорт работает в штатном режиме. По состоянию на 09:00 мск 15 из 17 самолетов приземлились в аэропорту Сочи, из них 13 судов уже были обслужены и вылетели в города назначения.