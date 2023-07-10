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Общество

Из-за непогоды в Сочи 17 самолетов ушли на запасные аэродромы

Ведомости

В аэропорту Сочи сообщили, что за сутки 17 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. 

«За прошедшие сутки командирами 17 воздушных судов были приняты решения уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полетов», – сказано в сообщении. 

При этом в пресс-службе отметили, что в ночь на 10 июля произошло улучшение погодных условий, в связи с чем с 02:00 аэропорт работает в штатном режиме. По состоянию на 09:00 мск 15 из 17 самолетов приземлились в аэропорту Сочи, из них 13 судов уже были обслужены и вылетели в города назначения. 

Несмотря на улучшение погоды, метеорологи предупреждают, что к вечеру погода может снова измениться. В аэропорту также напомнили о сложной обстановке на дорогах в Адлерском районе и на федеральной территории «Сириус».  

Согласно информации на онлайн-табло «Яндекс Расписание» на 10:50 мск, по меньшей мере 38 рейсов прилетели или прилетят в Сочи с задержкой, еще пять были отменены. 

Сейчас на всей территории Сочи действует штормовое предупреждение. В городе ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер до 23 м/с. также не исключены смерчи, сходы оползней и подъем уровня воды в реках. Из-за непогоды подтопленным оказался поселок Мирный в Сириусе. Спасатели начали эвакуировать жителей оттуда. Кроме того, в Хостинском, Адлерском районах Сочи, а также в Сириусе власти ввели режим ЧС муниципального характера. 

В МЧС по Краснодарскому краю ранее предупреждали, что с 7 по 10 июля в регионе ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с. 9 июля в Хостинском районе Сочи из-за ливней потоком воды унесло около десяти автомобилей. Также подтопленными оказались два дома. К вечеру 9 июля в МЧС сообщили, что вода сошла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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