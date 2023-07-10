Полигон для испытаний «умного» транспорта создадут к 2025 году

В начале июня замглавы Минпромторга Василий Шпак сообщал, что Минпромторг и «НАМИ» планируют создать полигон для тестирования «умного» автотранспорта, трамваев и сельхозтехники. По словам директора петербургского «Горэлектротранспорта», всего будет создано три полигона: один (для тестирования беспилотных автомобилей) – в Москве, еще два (для тестирования технологий автономности для рельсового транспорта и сельхозтехники) – в Петербурге.