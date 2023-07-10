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Полигон для испытаний «умного» транспорта создадут к 2025 году

Ведомости

Полигон для тестирования технологий беспилотного движения для автомобильной техники будет создан к 2025 г. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Альберт Каримов в ходе конференции «Иннопром-2023».

«ФГУП "НАМИ" также разрабатывается на сегодняшний день полигон технологий автономности для автомобильной техники. Мы рассчитываем, что к 2025 г. этот полигон запустится», – сказал он (цит. по ТАСС).

Каримов уточнил, что основной задачей полигона является апробирование всех технологий беспилотного движения и стандартизация. По его словам, на создание полигона было выделено 4,5 млрд руб. из государственного бюджета. 

В начале июня замглавы Минпромторга Василий Шпак сообщал, что Минпромторг и «НАМИ» планируют создать полигон для тестирования «умного» автотранспорта, трамваев и сельхозтехники. По словам директора петербургского «Горэлектротранспорта», всего будет создано три полигона: один (для тестирования беспилотных автомобилей) – в Москве, еще два (для тестирования технологий автономности для рельсового транспорта и сельхозтехники) – в Петербурге. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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