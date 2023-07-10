Полигон для испытаний «умного» транспорта создадут к 2025 году
Полигон для тестирования технологий беспилотного движения для автомобильной техники будет создан к 2025 г. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Альберт Каримов в ходе конференции «Иннопром-2023».
«ФГУП "НАМИ" также разрабатывается на сегодняшний день полигон технологий автономности для автомобильной техники. Мы рассчитываем, что к 2025 г. этот полигон запустится», – сказал он (цит. по ТАСС).
Каримов уточнил, что основной задачей полигона является апробирование всех технологий беспилотного движения и стандартизация. По его словам, на создание полигона было выделено 4,5 млрд руб. из государственного бюджета.
В начале июня замглавы Минпромторга Василий Шпак сообщал, что Минпромторг и «НАМИ» планируют создать полигон для тестирования «умного» автотранспорта, трамваев и сельхозтехники. По словам директора петербургского «Горэлектротранспорта», всего будет создано три полигона: один (для тестирования беспилотных автомобилей) – в Москве, еще два (для тестирования технологий автономности для рельсового транспорта и сельхозтехники) – в Петербурге.