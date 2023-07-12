В Татарстане обнаружили двух погибших в упавшем в реку автомобиле
В Татарстане обнаружили тела мужчины и женщины в автомобиле Citroen C4, который достали из реки Меша. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
11 июля в ведомство поступило сообщение, что на берегу реки рядом с деревней Карповка Пестречинского района были обнаружены пустые палатки и задний бампер автомобиля. Экстренные службы выехали на место и ночью 12 июля извлекли Citroen на берег. В нем обнаружили тела мужчины 1989 г.р. и женщины 1986 г. р.
В прокуратуре Татарстана сообщили, что по предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением. В результате этого машина съехала с обрыва в реку. По факту происшествия проводится доследственная проверка.