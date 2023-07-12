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Общество

В Татарстане обнаружили двух погибших в упавшем в реку автомобиле

Ведомости

В Татарстане обнаружили тела мужчины и женщины в автомобиле Citroen C4, который достали из реки Меша. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

11 июля в ведомство поступило сообщение, что на берегу реки рядом с деревней Карповка Пестречинского района были обнаружены пустые палатки и задний бампер автомобиля. Экстренные службы выехали на место и ночью 12 июля извлекли Citroen на берег. В нем обнаружили тела мужчины 1989 г.р. и женщины 1986 г. р.

В прокуратуре Татарстана сообщили, что по предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением. В результате этого машина съехала с обрыва в реку. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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